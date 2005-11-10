"A prescindere dai sistemi di gioco, è come si interpretano le partite. Loro hanno delle assenze, noi abbiamo delle assenze, ma se ragioniamo che le assenze ci hanno portato a questo momento allora noi non usciamo da queste situazione, se ragioniamo invece sul fatto che le assenze diventano opportunità per altri, molto probabilmente si esce da questa situazione". Ha parlato così Roberto D'Aversa, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa prima della partita contro il Napoli. "Questa squadra ha i valori tecnici ma non bastano in Serie A. Lo stanno dimostrando squadre come il Monza e non solo, c'è da pedalare sia in fase offensiva che in fase offensiva".

Arriva il Napoli ma cosa resta dell'altra partita con il Genoa? Di cosa si deve fare tesoro?

"Si è fatto tesoro del fatto che a volte non ci si debba far influenzare dal risultato, che ci ha visti sconfitti in casa, ma è chiaro che quello che viene fuori è che se fai degli errori in Serie A ti castigano. Da parte nostra domani, contro dei campioni, ci deve essere la partita perfetta, cercando di sfruttare quello che riusciremo a fare, ma ovviamente contro queste squadre devi concedere il meno possibile".

Cosa pensa della designazione di Guida? L'arbitro, ricordiamo, dirigerà per la prima volta il Napoli (nel 2025 il fischietto della sezione di Torre Annunziata aveva spiegato le motivazioni per cui non avrebbe voluto, leggi qui la ricostruzione). "Gli arbitri - risponde D'Aversa - devono lavorare in maniera serena ed è nostro compito farli lavorare in maniera serena. Gli arbitri sono superpartes, Guida è uno dei migliori arbitri del nostro campionato e non solo, dobbiamo essere bravi a far sì che lui possa lavorare in maniera serena, delle altre situazioni a me interessa poco. Forse è merito anche del nostro club, il fatto".