Con l’avvicinarsi di gennaio i vari club stanno iniziando le valutazioni su cosa ci sarà da fare in entrata e in uscita per migliorare la situazione. In casa Bari, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, c’è circa mezza squadra che in questo mese dovrà dare risposte concrete per guadagnarsi la permanenza in biancorossocon la società che – avendo la lista over piena – dovrà comunque mettere a punto qualche cessione per poi operare in entrate e rinforzare la rosa dove c’è bisogno. Al momento i reparti che necessitano di maggiori interventi sono il centrocampo – con due elementi di corsa e intensità – e l’attacco dove servono un bomber e un’esterno.

Da Vicari a Gomez, i big in bilico

Come si legge sul quotidiano i big in bilico sono numerosi e non mancano i nomi illustri: da Francesco Vicari a Lukas Grgic, da Giulio Maggiore a Guido Gomez fino ad Alessio Tribuzzi, senza dimenticare i vari Moussa Mane, Riccardo Burgio, Giacomo Manzari e Mattia Esposito che hanno perso posizioni nelle gerarchie di Rastelli. Alcuni di essi hanno fortemente deluso finora come Grgic che potrebbe salutare nonostante un biennale o l’esterno Manzari che in 14 presenze non ha segnato ancora una rete, fino a Gomez che è stato l’investimento più pesante del mercato – 600mila euro il cartellino e ricco triennale – e finora ha portato appena due reti. L’italo-argentino ha mercato in Serie C e dunque potrebbe trovare un’altra sistemazione, mentre per Maggiore potrebbe esserci un’occasione in Serie B nonostante sia uno dei meno deludenti con i suoi 4 gol in 15 gare.

Da Burgio a Manzari, chi è sceso nelle gerarchie

Per quanto riguarda i giocatori meno di ‘nome’ c’è chi come Mane ha esaurito i bonus di fiducia dopo troppi errori, tanto che è già alla settima panchina di fila, mentre Burgio è stato sopravanzato da Anzolin e Celli a sinistra, Manzari è stato invece condizionato da un serio infortunio, ma deve dare risposte in questo mese. Per Esposito infine il Napoli potrebbe decidere di mandarlo altrove a cercare maggiore spazio.