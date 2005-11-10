Ascoli-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Brunori autentico uomo partita
William Scuotto
L’Ascoli torna al successo, battendo la Virtus Entella per 2-0: reti di D’Uffizi e Brunori, quest’ultimo a segno su calcio di rigore.
LE PAGELLE DELL’ASCOLI
Vitale 6,5 - Non è perfetto a inizio gara su Felippe. Si riscatta alla grande, parando il rigore di Corona.
Venuti 6 - Partita diligente e attenta.
Curado 6,5 - Inizio un po’ impreciso, poi è bravo a pescare Brunori sull’azione del primo gol. Ottima gara anche dietro.
Rizzo 6 - Regge fino al 91’, ovvero quando commette il fallo da rigore su Corona.
Guiebre 6,5 - Ottime giocate di qualità in entrambe le fasi. Padrone della corsia sinistra.
Corradini 6 - Ci prova con un tiro ad inizio. Perde qualche pallone nel primo tempo, meglio nella ripresa.
Damiani 6 - Buon lavoro nelle due fasi, ma con qualche imprecisione.
Silipo 6 - Ci prova, però si spegne con il passare dei minuti. Dal 68’ De Pieri 5,5 - Dà corsa, ma il cartellino rosso a fine gara è stata proprio una grande ingenuità.
Bolsius 5,5 - Si fa vedere, ma è sempre fumoso. Dal 68’ Milanese 6,5 - Entra e si guadagna il rigore che chiude la gara.
D’Uffizi 7 - Ha il grandissimo merito di credere nel numero di Brunori e, dunque, sbloccare il match. Tanto cuore per lui. Dal 75’ Perciun S.V.
Brunori 7,5 - Realizza la gran giocata del match, girandosi e fornendo un assist al bacio per D’Uffizi. Poi la chiude con la realizzazione del rigore guadagnato da Milanese. Dall’86’ Chakir S.V.
Allenatore: Tomei 7 - La squadra gli regala un sorriso dopo la scomparsa del padre. Vittoria meritata da parte del suo Ascoli.
LE PAGELLE DELLA VIRTUS ENTELLA
Del Frate 5,5 - Sui gol non può fare nulla.
Mezzoni 5,5 - Uno degli ultimi a mollare nell’Entella, anche se lo fa in maniera confusionaria.
Previtali 4,5 - Sorpreso dalla giocata di Brunori, si fa scappare D’Uffizi alle sue spalle. Gran fatica dopo la mezz’ora.
Marconi 4,5 - Può sicuramente fare qualcosa in più sulla giocata di Brunori per l’1-0 di D’Uffizi. Dal 67’ Kritta 5 - Entra e si fa ammonire, poi nulla.
Di Mario 5 - Fornisce anche una buona prestazione, però commette l’ingenuità del fallo da rigore su Milanese.
Vignali 5 - Fornisce una prestazione anonima. Dal 75’ Valori 5 - Non fornisce il cambio di marcia sulla corsia destra.
Franzoni 5 - Non accompagna l’azione offensiva in maniera costante.
Felippe 6 - Il migliore del centrocampo ligure, anche se nella ripresa cala. Dal 79’ Squizzato S.V.
Benedetti 5,5 - Solita gran corsa, però è troppo poco. Dal 75’ Guiu 5 - Si sbatte quando entra, ma non è incisivo.
Cuppone 5,5 - Attivo, ma impreciso. Dal 67’ Tirelli 5 - Il suo ingresso non cambia il ritmo dell’Entella.
Corona 5,5 - Grande lotta per tutto il match. Si guadagna anche il penalty che, però, poi sbaglia.
Allenatore: Chiappella 5,5 - La sua squadra ha retto fino a quando ha potuto. Ci si attendeva qualcosa in più quando si doveva tentare di pareggiare.