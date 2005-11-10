La Lazio vuole proseguire la sua corsa. Il Torino riprendersi dall’ultimo ko in quel di Napoli. Sarà una sfida molto avvicinante quella dell’Olimpico-Grande Torino dove i granata di Ignazio Abate ospiteranno i biancocelesti di Gennaro Gattuso. I padroni di casa non attraversano un ottimo momento con un punto raccolto nelle ultime quattro giornate ma comunque la zona calda della graduatoria lontana sei lunghezze. I capitolini invece viaggiano col vento in poppa e sono la capolista del nostro torneo con 10 vittorie e due pareggi nelle prime 12 giornate.

Le scelte di Abate

Ignazio Abate si affida a Simeone e Adams in attacco supportati da Cacciamani e Gineitis nel 3-5-2 del Toro. A centrocampo con Mandragora giocano Vlasic e Casadei mentre in difesa a protezione della porta di Per ci sono Patterson, Comuzzo e Coco.

L'undici di Gattuso

Gennaro Gattuso schiera Zaccagni in avanti nel tridente con Noslin al centro e Isaksen a sinistra. A centrocampo con Belahyane ci sono da una parte Frattesi e dall'altra Dele-Bashiru mentre in difesa davanti a Mandas il tecnico biancoceleste schiera Floriani a destra, Pedraza a sinistra e la coppia centrale formata da Doekhi e Provstgaard.

Le formazioni ufficiali

Torino 3-5-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo; Cacciamani, Vlasic, Mandragora, Casadei, Gineitis; Adams, Simeone.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni.