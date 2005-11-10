Mister Cesc Fabregas si prepara ad affrontare la Juventus insieme al suo Como. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei lariani ha risposto anche a una domanda sul ritorno di Diao e sulle ambizioni dei giovani talenti che allena.

La risposta di Fabregas

Cosa le è mancato di più di Diao? Quella fisicità e imprevedibilità è un'arma diversa...

"Ovviamente. È forza e velocità, uno contro uno e andare in fondo, fare cross. Sono tante cose che Diao ti può dare. Ti cambia lo stile di gioco. Il piano gara cambia subito, con un giocatore o un altro. Perfetto per tantissime cose, anche quando cercano di chiuderlo. Si possono trovare diverse dinamiche in partita, può giocare a destra o a sinistra. Adesso non abbiamo una seconda punta, magari dobbiamo farlo allenare per alcune partite. Siamo molto contenti di ritrovarlo. È un'arma in più. Come sta mentalmente? Non è facile, ma è giovane e ha tanta strada davanti. Qua c'è un ambiente bello per i giocatori. Lui sa che è importante, quindi da domani vediamo se gioca o no. Ma dalla Coppa Italia dovremo trovargli spazio, con attenzione senza perderlo. E anche per Addai".

Qual è la garanzia che ha dai giovani di avere delle caratteristiche specifiche in più?

"Un giocatore giovane è come una spugna. Il Como non è il top della loro carriera, vogliono andare al Manchester City o alla Juventus. Loro ascoltano, vogliono sempre trovare più spazio. Sono molto intuitivi, fanno tante domande. Qui abbiamo un atteggiamento serio, da professionista, anche quando c'è una squadra più giovane. Noi dobbiamo essere sempre più sereni. Quando saranno pronti per volare e il Como non sarà più nei loro piani ci sarà il momento che voleranno via e noi prenderemo qualcun altro. Questi giocatori ogni tre mesi cambiano".