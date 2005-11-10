Pietro Comuzzo, difensore del Torino, ha parlato prima della sfida contro la Lazio ai microfoni di Dazn: "Ci siamo chiesti il perchè prendiamo più gol nella ripresa. La differenza la fanno i dettagli, aggiustandoli siamo sicuri di mantenere la concentrazione, che è normale che cali".

Simeone ha numeri elevatissimi contro la Lazio.

"Sappiamo che la Lazio è forte, è prima per un motivo. Il Cholo è un grande attaccante, toccherà a noi servirlo e tutti ne trarremo vantaggio".