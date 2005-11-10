Torino, Comuzzo: "La Lazio è prima per un motivo. Il Cholo è un grande attaccante"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 17:26Serie A
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28.11.2026 17:26Serie A
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Pietro Comuzzo, difensore del Torino, ha parlato prima della sfida contro la Lazio ai microfoni di Dazn: "Ci siamo chiesti il perchè prendiamo più gol nella ripresa. La differenza la fanno i dettagli, aggiustandoli siamo sicuri di mantenere la concentrazione, che è normale che cali".
Simeone ha numeri elevatissimi contro la Lazio.
"Sappiamo che la Lazio è forte, è prima per un motivo. Il Cholo è un grande attaccante, toccherà a noi servirlo e tutti ne trarremo vantaggio".
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