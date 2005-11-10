Empoli-H.Verona 2-2, le pagelle: Mosquera rapace, Saporiti con classe. Livramento sbaglia tutto
Matteo Selli
Termina 2-2 allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena tra Empoli ed Hellas Verona nella 14ª giornata di Serie BKT. In gol Bandinelli, Mosquera con una doppietta e Saporiti.
LE PAGELLE DELL’EMPOLI
Seghetti 6.5 - Nel primo tempo è decisivo salvando su Harroui con una parata eccellente, si ripete nella ripresa sul tiro di Lella dalla distanza.
Zedadka 5.5 - Soffre la velocità di Sarr e non riesce mai a creare superiorità da quella parte. Dalla sua zona arriva anche il cross da cui nasce il gol del pareggio di Mosquera.
Bembnista 5 - Perde Mosquera nell’occasione del primo gol e non è reattivo su Ekuban quando manda in porta il colombiano per il secondo gol di giornata.
Curto 5.5 - Sbaglia anche lui sul primo gol, ma mette tanta esperienza nella sua partita, aiutando i suoi.
Corrado 6 - Bene in fase di spinta, meno lucido in difesa, ma davanti ha un cliente come Livramento che non è in serata.
Saporiti 7 - Quando si accende è un fattore per i suoi. Tanti dribbling riusciti e giocate di livello. A suggellare il suo ottimo pomeriggio il rigore trasformato.
Dall’80’ Egan sv.
Bandinelli 6 - Segna un gol fortunoso che porta in vantaggio i suoi, poi gestisce bene le operazioni in mezzo al campo con la sua esperienza.
Dall 80’ Degli Innocenti sv.
Yepes 5.5 - Lo si vede poco in mezzo al campo, costretto a tanto lavoro nell’ombra. Non è mai coinvolto nelle azioni offensive dei suoi.
Ceesay 6 - Parte male, ma poi carbura e quando strappa crea sempre situazioni interessanti per i suoi.
Dall'86' Biondini sv.
Distefano 5.5 - Tantissimo lavoro sporco nella sua partita, ma con pochi picchi a livello offensivo. Spesso impegnato in ripiegamento difensivo.
Dal 72’ Belardinelli sv.
Shpendi 6 - Non è una gara facile per lui, che con i pochi palloni a disposizione riesce comunque a guadagnare un rigore.
Allenatore: Tonelli 6 - Alla prima panchina tra i professionisti non sfigura affatto. Il suo Empoli ha carattere e mette in grandissima difficoltà il Verona.
LE PAGELLE DELL’HELLAS VERONA
Perilli 6 - Non ha colpe sui gol, mentre è decisivo nella ripresa su Saporiti quando evita il gol, che poi arriverà qualche minuto dopo.
Zappa 6 - Spinge bene sulla destra, scambiando spesso e volentieri con Livramento. Col passare dei minuti soffre sempre di più la classe di Saporiti.
Slotsager 5.5 - Non una partita indimenticabile la sua, che però limita i danni contenendo bene Shpendi.
Edmundsson 5.5 - Soffre la vivacità di Saporiti e Shpendi. Prende un giallo che ne condiziona il finale di gara.
Frese 6.5 - Mette un assist al bacio per il gol del pareggio di Mosquera, poi salva su Egan negando il 3-2.
Iannoni 6 - Prezioso nell’azione del gol del pareggio con un recupero alto che dà il via all’azione. Per il resto però è spesso avulso dal gioco e lo si vede poco.
Dal 64’ Serdar 6 - Ritorno in campo importantissimo il suo, darà una grande mano ai suoi in questa stagione. Oggi gioca una mezz’ora di discreto livello.
Lella 6 - Tanto dinamismo nella sua gara. Con i suoi strappi crea spesso e volentieri situazioni interessanti per i suoi.
Dal 78' Le Borgne sv.
Livramento 4 - Impreciso. Sbaglia tantissimo dal punto di vista tecnico e nelle scelte e causa il rigore del 2-1 empolese. Gara totalmente da dimenticare per lui.
Dal 78’ Akalé sv.
Harroui 5.5 - Ci prova molto, svariando su tutto il fronte offensivo, sbagliando però spesso l’ultima scelta. Nel primo tempo si divora il gol del possibile vantaggio a tu per tu con Seghetti.
Dal 64’ Ekuban 6 - Ha una grande chance di testa, quando colpisce l’incrocio dei pali. Poi mette lo zampino nel gol del pareggio di Mosquera, servendo l’assist.
Sarr 6 - Quando parte in velocità non ce n’è per nessuno. Zedadka ne è la vittima di giornata. Prende anche una traversa clamorosa nel primo tempo.
Dall'89' Sezonienko sv.
Mosquera 7.5 - Imprendibile. Fisicamente è troppo superiore agli avversari, vince tutti i duelli. Quando i suoi sono in difficoltà vanno sempre da lui. Segna una doppietta che salva la situazione in un momento difficilissimo.
Allenatore: Baroni 5 - L'Hellas gioca bene in attacco, ma continua ad avere una fase difensiva troppo ballerina, sfavorita anche dagli episodi. Punto difficile da digerire, prima della sfida più complicata contro la capolista Palermo.