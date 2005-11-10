Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, mister Cesc Fabregas è stato interpellato anche sul futuro di Nico Paz e le strategie di mercato in vista della sessione di gennaio. Di seguito la risposta in merito del tecnico del Como.

Il pensiero di Fabregas su Nico Paz e sul mercato

Nico Paz quanto è figlio del suo talento genetico? E di un lavoro quotidiano?

"Nico per me è fisico e talento, visione e mentalità. È un cocktail fatto molto bene, mamma e papà hanno fatto un grande lavoro. Alcune volte parlo con lui: io giocavo nella sua posizione, voglio sentire se vede le mie stesse cose. Alle volte penso non debbano nemmeno essere allenati. Se scarica o fa un dribbling. Stiamo lavorando sulla sintonia con l'attaccante, sono tutte cose tattiche. Ma lui non pensa: fa le cose giuste senza pensarci. Oggi creiamo dei robot, aiuta un certo tipo di giocatore. Ma con Nico sapere che ti può fare la giocata giusta per vincere o fare la differenza aiuta molto. Questo non è un mio lavoro. Abbiamo provato a spingere sulla mentalità e la continuità. Oggi non si fa solo calcio moderno. Avere un 10 che difende come fa lui, oppure un 9 come Douvikas che difende così... di Nico siamo molto contenti. Il percorso è tutto suo".

Avete cambiato idea per il mercato di gennaio? Camello può essere un'idea per gennaio?

"Prima il calcio italiano, poi quello inglese e quello spagnolo. Dobbiamo capire quanto starà fuori Kean, i dottori devono dire onestamente quanto starà fuori. Se dobbiamo fare qualcosa si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così e mi prendo la responsabilità di dire che volevo due attaccanti. Per non tenere un terzo attaccante che non ha spazio, come è successo Ivan Azon, non sai più che dirgli. Abbiamo avuto la sfortuna che Moise si è fatto male, ci prendiamo la responsabilità e se un giorno dovremo giocare con 6-7 centrocampisti lo faremo".