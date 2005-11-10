Doveva essere la giornata del ritorno di Antonio Raimondo, nuovamente tra i convocati dopo lo stop per infortunio. Invece, nella vittoria per 3-0 del Frosinone sul Parma, la scena è stata tutta di Tomáš Bobček: alla prima da titolare in campionato, l'attaccante slovacco ha firmato una tripletta in 24 minuti, lasciando il compagno in panchina per tutta la gara. Un debutto da protagonista che ha riportato l'attenzione sull'investimento più importante nella storia giallazzurra: circa 13 milioni di euro, bonus compresi.

Dalla Slovacchia al Lechia Danzica: com'è andata la sua carriera fino al Frosinone

Classe 2001, nato a Ružomberok, Bobček ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con l'MFK Ružomberok, prima di trasferirsi al Lechia Danzica nel settembre 2023. In Polonia ha contribuito alla promozione del club in Ekstraklasa, per poi affermarsi nella massima divisione. Il bilancio della sua esperienza polacca è di 38 gol in 74 presenze ufficiali. La consacrazione è arrivata nel 2025-2026, quando ha conquistato il titolo di capocannoniere del campionato con 20 reti e 6 assist, attirando l'attenzione di diversi club e guadagnandosi anche la convocazione nella Nazionale maggiore slovacca.

L'infortunio, il riscatto e la concorrenza con Raimondo

Il trasferimento in Italia del 28 agosto è stato inizialmente complicato da un problema al ginocchio destro, che ne ha condizionato la preparazione. Prima della gara con il Parma aveva totalizzato appena quattro presenze e 92 minuti, senza gol. Poi la svolta: al 55' ha sbloccato il risultato, al 61' ha firmato il raddoppio con una conclusione al volo e al 79' ha completato la tripletta su assist di Zerbin. Curiosamente, non si tratta della prima tripletta della sua carriera: Bobček aveva già realizzato tre reti contro il Lech Poznan in Polonia. Adesso Alvini può contare su un'altra importante soluzione offensiva, con Raimondo e Birligea chiamati a contendersi spazio con il nuovo protagonista giallazzurro.