Serie C, i risultati del pomeriggio: Gubbio, Guidonia Altamura sul velluto. Pari Pescara
Tommaso Maschio
Se il Girone A di Serie C è stato avaro di gol questo pomeriggio, con il pareggio per 1-1 fra Novara e Alcione, dove succede tutto negli ultimi dieci minuti (recupero compreso) e lo 0-0 fra Carpi e Lecco, negli altri due gironi i gol sono stati abbondanti. Il Gubbio infatti si è imposto 3-0 sul Vado, mentre il Guidonia con lo stesso risultato ha battuto il Campobasso. Pari per 2-2 invece fra Pescara e Pianese. Nel Girone C infine vittoria larga dell’Altamura sul campo del Giugliano: 4-0 il finale.
Il programma della 16ª giornata di Serie C
GIRONE A
Sabato 28 novembre
Carpi-Lecco 0-0
Novara-Alcione 1-1
86’ Pitou (A), 90’+3’ Lanini (N)
Ore 17.30 – Lumezzane-Desenzano
Ore 17.30 – Ospitaletto-Union Brescia
Ore 17.30 – Pergolettese-Giana Erminio
Domenica 29 novembre
Ore 12.30 – Arzignano Valchiampo-Trento
Ore 14.30 – Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30 – Albinoleffe-Treviso
Ore 17.30 – Renate-Folgore
Classifica: Union Brescia 34, Trento 33, Cittadella 32,Ospitaletto 25, Treviso 25, Lecco 25*, Arzignano Valchiampo 24, Alcione 22*, AlbinoLeffe 20, Pergolettese 18, Pro Vercelli 18, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 16, Novara 16*, Carpi 16*, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11
* una partita in più
GIRONE B
Sabato 28 novembre
Gubbio-Vado 3-0
10’ Beretta, 20’ Pinato, 71’ Ghirardello
Guidonia Montecelio-Campobasso 3-0
23’ Vertainen, 53’ Tonetto, 75’ Mastrantonio
Pescara-Pianese 2-2
17’ Negri (Pi), 22’ Cappellini (Pe), 73’ aut. Morelli (Pe), 90’+1’ Fabrizi (Pi)
Domenica 29 novembre
Ore 12.30 – Spezia-Pineto
Ore 14.30 – Perugia-Livorno
Ore 14.30 – Ravenna-Torres
Ore 17.30 – Atalanta U23-Forlì
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Sambenedettese
Lunedì 30 novembre
Ore 20.30 – Latina-Grosseto
Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare (diretta RaiSport)
Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 27*, Guidonia Montecelio 27*, Torres 26, Grosseto 23, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21, Perugia 20, Campobasso 20*, Atalanta U23 20, Pineto 19, Pianese 17*, Vado 16*, Forlì 16, Gubbio 14*, Ostiamare 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9
* una partita in più
GIRONE C
Venerdì 27 novembre
Cavese-Scafatese 3-3
16’ e 90’ rig. Orlando (C), 40’ e 72’ Volpicelli (S), 56’ Brunet (S), 60’ Minaj (C)
Foggia-Casertana 0-3
14’ e 90’+5’ Manconi, 57’ Castelli
Sabato 28 novembre
Giugliano-Altamura 0-4
43’ aut. Greco, 52’ e 74’ Bocic, 66’ Dipinto
Ore 17.30 – Salernitana-Monopoli
Ore 17.30 – Sorrento-Cosenza
Domenica 29 novembre
Ore 12.30 – Barletta-Inter U23
Ore 14.30 – Casarano-Catania
Ore 14.30 – Potenza-Audace Cerignola
Ore 17.30 – Bari-Savoia
Ore 17.30 – Crotone-Picerno
Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 25*, Audace Cerignola 24, Casertana 24*, Monopoli 23, Sorrento 23, Inter U23 23, Catania 23, Picerno 22, Cavese 20*, Altamura 20*, Casarano 19, Salernitana 19, Barletta 19, Savoia 18, Giugliano 16*, Cosenza 16, Foggia 15*, Crotone 1°
* una partita in più
° penalizzato di 6 punti