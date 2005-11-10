Se il Girone A di Serie C è stato avaro di gol questo pomeriggio, con il pareggio per 1-1 fra Novara e Alcione, dove succede tutto negli ultimi dieci minuti (recupero compreso) e lo 0-0 fra Carpi e Lecco, negli altri due gironi i gol sono stati abbondanti. Il Gubbio infatti si è imposto 3-0 sul Vado, mentre il Guidonia con lo stesso risultato ha battuto il Campobasso. Pari per 2-2 invece fra Pescara e Pianese. Nel Girone C infine vittoria larga dell’Altamura sul campo del Giugliano: 4-0 il finale.

Il programma della 16ª giornata di Serie C

GIRONE A

Sabato 28 novembre

Carpi-Lecco 0-0

Novara-Alcione 1-1

86’ Pitou (A), 90’+3’ Lanini (N)

Ore 17.30 – Lumezzane-Desenzano

Ore 17.30 – Ospitaletto-Union Brescia

Ore 17.30 – Pergolettese-Giana Erminio

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Arzignano Valchiampo-Trento

Ore 14.30 – Cittadella-Pro Vercelli

Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi

Ore 17.30 – Albinoleffe-Treviso

Ore 17.30 – Renate-Folgore

Classifica: Union Brescia 34, Trento 33, Cittadella 32,Ospitaletto 25, Treviso 25, Lecco 25*, Arzignano Valchiampo 24, Alcione 22*, AlbinoLeffe 20, Pergolettese 18, Pro Vercelli 18, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 16, Novara 16*, Carpi 16*, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11

* una partita in più

GIRONE B

Sabato 28 novembre

Gubbio-Vado 3-0

10’ Beretta, 20’ Pinato, 71’ Ghirardello

Guidonia Montecelio-Campobasso 3-0

23’ Vertainen, 53’ Tonetto, 75’ Mastrantonio

Pescara-Pianese 2-2

17’ Negri (Pi), 22’ Cappellini (Pe), 73’ aut. Morelli (Pe), 90’+1’ Fabrizi (Pi)

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Spezia-Pineto

Ore 14.30 – Perugia-Livorno

Ore 14.30 – Ravenna-Torres

Ore 17.30 – Atalanta U23-Forlì

Ore 17.30 – Vis Pesaro-Sambenedettese

Lunedì 30 novembre

Ore 20.30 – Latina-Grosseto

Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare (diretta RaiSport)

Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 27*, Guidonia Montecelio 27*, Torres 26, Grosseto 23, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21, Perugia 20, Campobasso 20*, Atalanta U23 20, Pineto 19, Pianese 17*, Vado 16*, Forlì 16, Gubbio 14*, Ostiamare 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9

* una partita in più

GIRONE C

Venerdì 27 novembre

Cavese-Scafatese 3-3

16’ e 90’ rig. Orlando (C), 40’ e 72’ Volpicelli (S), 56’ Brunet (S), 60’ Minaj (C)

Foggia-Casertana 0-3

14’ e 90’+5’ Manconi, 57’ Castelli

Sabato 28 novembre

Giugliano-Altamura 0-4

43’ aut. Greco, 52’ e 74’ Bocic, 66’ Dipinto

Ore 17.30 – Salernitana-Monopoli

Ore 17.30 – Sorrento-Cosenza

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Barletta-Inter U23

Ore 14.30 – Casarano-Catania

Ore 14.30 – Potenza-Audace Cerignola

Ore 17.30 – Bari-Savoia

Ore 17.30 – Crotone-Picerno

Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 25*, Audace Cerignola 24, Casertana 24*, Monopoli 23, Sorrento 23, Inter U23 23, Catania 23, Picerno 22, Cavese 20*, Altamura 20*, Casarano 19, Salernitana 19, Barletta 19, Savoia 18, Giugliano 16*, Cosenza 16, Foggia 15*, Crotone 1°

* una partita in più

° penalizzato di 6 punti