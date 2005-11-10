Elezioni FIFA, cresce il fronte pro candidatura di Wenger: potrebbe essere l'uomo giusto
Michele Pavese
Arsene Wenger potrebbe essere il nome giusto nella corsa alla presidenza della FIFA. In vista del congresso elettivo in programma il prossimo 18 marzo a Rabat, in Marocco, dove Gianni Infantino punta a ottenere un nuovo mandato alla guida dell'organo mondiale del calcio, il profilo dell'ex allenatore dell'Arsenal continua a circolare tra i possibili candidati alternativi.
Secondo quanto riportato da L'Équipe, diversi esponenti vicini all'UEFA vedrebbero nel tecnico francese una figura credibile per contendere la presidenza a Infantino. Wenger, oggi direttore dello sviluppo mondiale del calcio della FIFA, conosce profondamente la struttura dell'istituzione ma negli ultimi tempi non ha nascosto alcune perplessità rispetto a determinate scelte della federazione internazionale. In particolare, l'ex manager dei Gunners avrebbe preso le distanze dalla strategia di commercializzazione legata al futuro della Coppa del Mondo, mostrando una posizione non sempre allineata con quella dell'attuale presidente.
Al momento, però, Wenger non ha ancora deciso se scendere realmente in campo. Interpellato sulla possibilità di una candidatura, il francese ha risposto in modo prudente: "Non per il momento". Una frase che lascia aperta ogni possibilità, soprattutto considerando il sostegno crescente di alcuni dirigenti europei intenzionati a proporre un'alternativa a Infantino. Anche il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo ha elogiato la dimensione internazionale di Wenger, confermando la disponibilità della FFF a sostenere un eventuale progetto. Dopo il ritiro dalla corsa di Victor Montagliani, presidente della Concacaf, l'ex tecnico dell'Arsenal resta dunque un'opzione concreta, anche se la decisione finale spetterà soltanto a lui.