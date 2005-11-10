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Ricorso o no? Galliani ha tempo fino a sabato, ma le elezioni non sono a rischio

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Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 08:30Serie A
16.11.2026 08:30Serie A
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Il candidato alla presidenza Figc riflette sull'impugnazione dell'ammissione di Malagò. In ogni caso, non vorrebbe andare oltre il secondo grado di giudizio
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una settimana per decidere, senza alcuna intenzione di compromettere il calendario elettorale. Adriano Galliani ha tempo fino a sabato 21 novembre per presentare un nuovo ricorso, questa volta contro l'ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. Non è scontato che lo faccia: il senatore non sembra (ancora?) convinto di intraprendere un'altra battaglia giudiziaria. E, anche qualora decidesse di procedere, l'orientamento sarebbe quello di fermarsi alla Corte Federale d'Appello, senza arrivare al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Uno scenario che, allo stato attuale, allontana l'ipotesi di un rinvio delle elezioni, fissate per il 14 dicembre a Fiumicino.

La firma del Genoa e i dubbi sul ricorso

Il nodo resta quello della doppia firma del Genoa. La società rossoblù aveva inizialmente sottoscritto la candidatura di Galliani, salvo poi revocare il sostegno e accordarlo a Malagò. Una scelta decisiva per l'attuale commissario straordinario, che senza il Genoa non avrebbe raggiunto le undici sottoscrizioni necessarie per presentarsi con l'appoggio della Serie A. Il segretario generale della Figc, Marco Brunelli, ha comunque ammesso entrambe le candidature, aprendo i sette giorni previsti per eventuali impugnazioni. Galliani, assistito dall'avvocato Filippo Lattanzi, sta valutando se contestare il provvedimento: la possibilità esiste, ma non c'è ancora una decisione e l'ipotesi di rinunciare al ricorso ha preso consistenza.

La vicenda è distinta dal precedente contenzioso sulla commissione di verifica delle candidature, istituita da Malagò e contestata da Galliani. Dopo i chiarimenti della Federcalcio sulle competenze dell'organismo, il candidato sostenuto da calciatori e allenatori ha rinunciato alla richiesta cautelare, mentre il Tribunale Federale Nazionale ha fissato al 24 novembre l'udienza di merito. Un eventuale nuovo ricorso partirebbe invece dall'ammissione delle candidature e potrebbe arrivare, dopo il primo grado, alla Corte Federale d'Appello. Non oltre, almeno secondo le intenzioni attuali di Galliani. Il voto del 14 dicembre non sembra dunque in discussione: il confronto tra i due candidati potrebbe proseguire anche nelle aule della giustizia sportiva, ma senza la prospettiva di un contenzioso destinato a protrarsi fino a ridosso dell'assemblea.

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