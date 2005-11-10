Botta e risposta fra il commissario e candidato alle prossime elezioni FIGC, Giovanni Malagò e Adriano Galliani, suo rivale. I due si sono ritrovati ieri sera al PalaEur per Italia-Turchia di basket e sono arrivate dichiarazioni da un lato e dall'altro con reciproca ironia per punzecchiarsi a vicenda. Ecco la ricostruzione sulle frasi dette dai due nella giornata di ieri.

Il botta e risposta: cosa aveva detto Malagò su Galliani

"Che avrei fatto al posto di Galliani? Onestamente non mi sarei schierato, vista l'inversione a U delle componenti tecniche. Ma Adriano è un amico, non pronuncerò mai parole che non siano affettuose. Quindi lo dico col sorriso sulle labbra, anche se penso che questa cosa sia molto condivisa", erano state le parole di Malagò.

La risposta di Galliani a Malagò

Da parte sua, Galliani ha risposto con ironia all'uscita dal PalaEur: "All'amico Giovanni rispondo che mi sono candidato perché l'inversione a U, oltre alle componenti tecniche, è stata fatta anche da 8-9 club di Serie A, tra cui grandi come Juve, Inter e Milan", le parole dell'ex dirigente di Milan e Monza, così come riportate da La Gazzetta dello Sport.