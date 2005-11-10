C’è una sincerità disarmante e spietata nelle parole di Gennaro Gattuso. L’allenatore della Lazio non ha mai cercato filtri, giri di parole, diplomazia presunta e le sue dichiarazioni, lungo il percorso in panchina, sono guidate da un istinto quasi primordiale: prima di tutto la faccia, il rispetto del lavoro, la lealtà verso chi scende in campo e chi lavora dietro le quinte.

Onestà prima di tutto

Non esistono ansie o timori, per Gattuso. Guai a cercare in lui una sponda rispetto alle tensioni tipiche del calcio e del calciomercato. "Mi preoccupano i pochi acquisti? No, io temo solo la morte, il resto non mi preoccupa", disse ai tempi del Valencia nel 2022.

Per Gattuso indossare i panni dell’allenatore significa esporsi a un argomento vivo, dinamico. In ogni piazza – tra club e Nazionale – ha dovuto sopportare tumulti di varia natura, gestire contesti come minimo particolari e proprietari ingombranti: per un tecnico come lui la difesa del gruppo può anche diventare intransigente, come accaduto ai tempi del Pisa per il caso dei mancati stipendi nei confronti dell’allora presidente Petroni: "Lui nello spogliatoio non entra. Devo prima morire io, poi può entrare". Le ristrettezze economiche e i limiti strutturali del mercato non sono mai diventate nel corso della carriera un pretesto per piangersi addosso o cercare scorciatoie, ma anzi si sono trasformate in uno strumento per affrontare con sarcasmo e ironia la realtà: "Non ci sono soldi per il mercato. Non posso andare a rapire nuovi acquisti", disse in estate parlando della Lazio.

Un giorno zero dopo l'altro

La storia di Gattuso in panchina è fatta anche di una sensazione costante: quella di dover rimettere tutto in discussione e dimostrare ogni volta il proprio valore. Le sue parole hanno sempre svelato una grande capacità di assorbire gli urti, anche a costo di andare oltre il limite: "Sometimes may be good, sometimes may be shit", pronunciato nel 2014 ai tempi dell’Ofi Creta, a indicare quanto nel calcio e nella vita siano all'ordine del giorno gli alti e i bassi, è diventato ben presto cult nel web. E’ un linguaggio senza orpelli il suo: "Quello che scrivono sono cazzate, shit, malakia", aggiunse, dimostrando di aver appreso le basi del greco moderno. Il rapporto di Gattuso con le sconfitte è fisico, quasi doloroso: lo dimostrò, da tecnico del Milan, nel dicembre 2017, quando i rossoneri furono ripresi sul 2-2 dal Benevento grazie al gol del portiere Brignoli nel recupero: "Sicuramente brucia, fa male. Sarebbe stato meglio prendere una coltellata". E poi ancora dopo la sconfitta con la Bosnia che costò all’Italia la mancata partecipazione al terzo Mondiale consecutivo: “In questo momento se uno mi punge con qualcosa non esce niente, non esce sangue, non esce niente, fa troppo male. E’ una mazzata enorme, difficile da digerire”, disse da commissario tecnico. Le sue dichiarazioni abbracciano la sofferenza calcistica ma, quando le cose vanno bene, rifuggono l’entusiasmo e i voli pindarici. Dopo il recente 6-2 al Sassuolo, che aveva condotto la Lazio a 25 punti dopo nove giornate, Gattuso disse in modo laconico: “Mancano 15 punti alla salvezza". In modo altrettanto schietto ha affrontato anche il tema – virale negli ultimi giorni – della nuova edizione del videogioco Grand Theft Auto (GTA6), atteso dagli appassionati, calciatori compresi, addirittura dal 2013: "Nottate per i miei calciatori a GTA 6? GTA che? Che è uscito? Una macchina? Saranno c...i loro se giocano o no alla Playstation. Non mi creo questo problema. Non mi permetterei mai di andare da un giocatore a chiedere quanto ha dormito e se ha giocato o meno”. E, poi, sorridendo: “A colazione vedrò se qualcuno ha fatto le ore piccole o meno".

Sognare... ma non oggi

In fondo, in ogni frase di Gattuso, si trova lo stesso nucleo: restare se stessi fino in fondo e non indietreggiare mai di un millimetro. “Mancano otto punti per la prima festa – ha ribadito anche dopo il 3-0 al Lecce che ha spedito i suoi a quota 32 dopo 12 giornate – e per tutto il resto vedremo quando mancheranno 8-9 partite”. La regola di Gattuso è semplice: esprimere l’essenziale, sudare tanto e guardare sempre avanti, in quella che fondo è anche un’arma di protezione. Utile anche – o forse soprattutto – quando si è sorprendentemente in testa alla classifica come nel caso della sua Lazio.