Potrebbe essere un calciomercato movimentato quello di gennaio in casa Juventus, tra acquisti da fare (non vi fate sentire da Spalletti, ci vorrebbe un nuovo numero nove) e giocatori non più così utili alla causa bianconera che potrebbero rappresentare delle ghiotte occasioni per qualcuno nella finestra di gennaio. Come per esempio i due difensori centrali Federico Gatti e Daniele Rugani.

Gatti sempre nei pensieri di Allegri

Il primo è quello che ha maggior mercato. Gatti per esempio è un pallino del suo vecchio allenatore Max Allegri, con cui ha anche vinto una Coppa Italia da protagonista. Non a caso il suo nome è già uscito in orbita Napoli, per quanto oggi il centrale di difesa non sembri più essere una priorità reale per gli azzurri. O quantomeno non così angosciante com'era a fine estate, quando è peraltro arrivato Badiashile (nel frattempo però fermatosi ai box a lungo) all'ombra del Vesuvio. Spalletti non lo vede più come un titolare e il minutaggio (504' in 10 presenze tra Serie A ed Europa League) parla chiaro. Il prezzo? Una decina di milioni di euro, a patto che siano garantiti, potrebbero anche bastare.

Rugani ancora fermo a zero minuti

Nella Juventus ci sarebbe anche Rugani, che invece non ha ancora mai toccato il campo in questa stagione. Rientrato a Torino a giugno dopo il periodo trascorso in prestito alla Fiorentina, è pronto ad andare a giocarsi le sue carte altrove. I bianconeri non mettono paletti legati alla sua cessione: economicamente, può essere un affarone.

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