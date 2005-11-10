Serie C, 16ª giornata: il nuovo Foggia in campo, domani il derby bresciano. La guida completa
Claudia Marrone
Dopo i due recuperi che hanno dato il chiaro quadro del tutto, torna in campo la Serie C, con la 16ª giornata del campionato che prenderà il via questa sera, e si concluderà poi come di consueto con i postici del lunedì sera.
GIRONE A
Una sfida a distanza tra le prime tre della classe, con la capolista Union Brescia che affronterà però una delle due rivelazioni del raggruppamento, l'Ospitaletto, in un bel derby bresciano che mette in palio punti decisamente pesanti. La classifica, del resto, è decisamente corta.
GIRONE B
Perugia-Livorno è sicuramente una gara tra nobili decadute, e sarà affascinante anche per il contesto storico, ma la Torres, in casa del Ravenna, ha la grande occasione per iniziare ad accorciare sul secondo posto, occupato proprio dalla citata compagine romagnola. Si definirà però anche la parte bassa della classifica, con lo scontro più che diretto tra Sambenedettese e Vis Pesaro, che il Gubbio seguirà a distanza: certo gli eugubini dovranno però ritrovare la via della vittoria. Lo dovrà fare anche il tecnico Piero Braglia; quella contro il Grosseto è stata solo un'illusione.
GIRONE C
Dopo la sconfitta dello scorso weekend, il Potenza dovrà riprendere la marcia, ma a una svolta è comunque chiamato anche il Crotone, che sta sprofondando verso le Serie D. E le novità in casa Foggia? Vedremo subito questa sera se il cambio in panchina sarà produttivo.
Di seguito il programma completo:
SERIE C - 16ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 28 novembre
Ore 14.30 – Carpi-Lecco
Ore 14.30 – Novara-Alcione
Ore 17.30 – Lumezzane-Desenzano
Ore 17.30 – Ospitaletto-Union Brescia
Ore 17.30 – Pergolettese-Giana Erminio
Domenica 29 novembre
Ore 12.30 – Arzignano Valchiampo-Trento
Ore 14.30 – Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30 – Albinoleffe-Treviso
Ore 17.30 – Renate-Folgore
Classifica: Union Brescia 34, Trento 33, Cittadella 32,Ospitaletto 25, Treviso 25, Lecco 25, Arzignano Valchiampo 24, Alcione 21, AlbinoLeffe 20, Pergolettese 18, Pro Vercelli 18, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 16, Novara 15, Carpi 15, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11
GIRONE B
Sabato 28 novembre
Ore 14.30 – Gubbio-Vado
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 14.30 – Pescara-Pianese
Domenica 29 novembre
Ore 12.30 – Spezia-Pineto
Ore 14.30 – Perugia-Livorno
Ore 14.30 – Ravenna-Torres
Ore 17.30 – Atalanta U23-Forlì
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Sambenedettese
Lunedì 30 novembre
Ore 20.30 – Latina-Grosseto
Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare (diretta RaiSport)
Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 26, Torres 26, Guidonia Montecelio 24, Grosseto 23, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21, Perugia 20, Campobasso 20, Atalanta U23 20, Pineto 19, Vado 16, Pianese 16, Forlì 16, Ostiamare 11, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9
GIRONE C
Venerdì 27 novembre
Ore 20.30 – Cavese-Scafatese
Ore 20.30 – Foggia-Casertana
Sabato 28 novembre
Ore 14.30 – Giugliano-Altamura
Ore 17.30 – Salernitana-Monopoli
Ore 17.30 – Sorrento-Cosenza
Domenica 29 novembre
Ore 12.30 – Barletta-Inter U23
Ore 14.30 – Casarano-Catania
Ore 14.30 – Potenza-Audace Cerignola
Ore 17.30 – Bari-Savoia
Ore 17.30 – Crotone-Picerno
Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 24, Audace Cerignola 24, Monopoli 23, Sorrento 23, Inter U23 23, Catania 23, Picerno 22, Casertana 21, Cavese 19, Casarano 19, Salernitana 19, Barletta 19, Savoia 18, Altamura 17, Giugliano 16, Cosenza 16, Foggia 15, Crotone 1°
° penalizzato di 6 punti