Dopo i due recuperi che hanno dato il chiaro quadro del tutto, torna in campo la Serie C, con la 16ª giornata del campionato che prenderà il via questa sera, e si concluderà poi come di consueto con i postici del lunedì sera.

GIRONE A

Una sfida a distanza tra le prime tre della classe, con la capolista Union Brescia che affronterà però una delle due rivelazioni del raggruppamento, l'Ospitaletto, in un bel derby bresciano che mette in palio punti decisamente pesanti. La classifica, del resto, è decisamente corta.

GIRONE B

Perugia-Livorno è sicuramente una gara tra nobili decadute, e sarà affascinante anche per il contesto storico, ma la Torres, in casa del Ravenna, ha la grande occasione per iniziare ad accorciare sul secondo posto, occupato proprio dalla citata compagine romagnola. Si definirà però anche la parte bassa della classifica, con lo scontro più che diretto tra Sambenedettese e Vis Pesaro, che il Gubbio seguirà a distanza: certo gli eugubini dovranno però ritrovare la via della vittoria. Lo dovrà fare anche il tecnico Piero Braglia; quella contro il Grosseto è stata solo un'illusione.

GIRONE C

Dopo la sconfitta dello scorso weekend, il Potenza dovrà riprendere la marcia, ma a una svolta è comunque chiamato anche il Crotone, che sta sprofondando verso le Serie D. E le novità in casa Foggia? Vedremo subito questa sera se il cambio in panchina sarà produttivo.

Di seguito il programma completo:

SERIE C - 16ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 28 novembre

Ore 14.30 – Carpi-Lecco

Ore 14.30 – Novara-Alcione

Ore 17.30 – Lumezzane-Desenzano

Ore 17.30 – Ospitaletto-Union Brescia

Ore 17.30 – Pergolettese-Giana Erminio

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Arzignano Valchiampo-Trento

Ore 14.30 – Cittadella-Pro Vercelli

Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi

Ore 17.30 – Albinoleffe-Treviso

Ore 17.30 – Renate-Folgore

Classifica: Union Brescia 34, Trento 33, Cittadella 32,Ospitaletto 25, Treviso 25, Lecco 25, Arzignano Valchiampo 24, Alcione 21, AlbinoLeffe 20, Pergolettese 18, Pro Vercelli 18, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 16, Novara 15, Carpi 15, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11

GIRONE B

Sabato 28 novembre

Ore 14.30 – Gubbio-Vado

Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Campobasso

Ore 14.30 – Pescara-Pianese

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Spezia-Pineto

Ore 14.30 – Perugia-Livorno

Ore 14.30 – Ravenna-Torres

Ore 17.30 – Atalanta U23-Forlì

Ore 17.30 – Vis Pesaro-Sambenedettese

Lunedì 30 novembre

Ore 20.30 – Latina-Grosseto

Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare (diretta RaiSport)

Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 26, Torres 26, Guidonia Montecelio 24, Grosseto 23, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21, Perugia 20, Campobasso 20, Atalanta U23 20, Pineto 19, Vado 16, Pianese 16, Forlì 16, Ostiamare 11, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9

GIRONE C

Venerdì 27 novembre

Ore 20.30 – Cavese-Scafatese

Ore 20.30 – Foggia-Casertana

Sabato 28 novembre

Ore 14.30 – Giugliano-Altamura

Ore 17.30 – Salernitana-Monopoli

Ore 17.30 – Sorrento-Cosenza

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Barletta-Inter U23

Ore 14.30 – Casarano-Catania

Ore 14.30 – Potenza-Audace Cerignola

Ore 17.30 – Bari-Savoia

Ore 17.30 – Crotone-Picerno

Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 24, Audace Cerignola 24, Monopoli 23, Sorrento 23, Inter U23 23, Catania 23, Picerno 22, Casertana 21, Cavese 19, Casarano 19, Salernitana 19, Barletta 19, Savoia 18, Altamura 17, Giugliano 16, Cosenza 16, Foggia 15, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti