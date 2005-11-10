La rimonta del Milan al Pireo ha evitato che si parlasse soprattutto della prestazione di Koni De Winter. Il difensore belga, già protagonista in negativo della trasferta di Bournemouth, ha rischiato di concedere un calcio di rigore all’Olympiacos e ha poi regalato ai greci il pallone da cui è nato il momentaneo 2-0 di Jota Silva. Inevitabile la sostituzione, con Ruben Amorim che ha preferito spendersi Fikayo Tomori, appena rientrato dall’infortunio e tra i protagonisti della rimonta rossonera. Il 4 in pagella di De Winter offre anche qualche spunto di riflessione in chiave mercato.

Ad Amorim serve soprattutto un difensore centrale

Le condizioni fisiche di Strahinja Pavlovic e il lungo stop di Matteo Gabbia hanno reso quasi obbligate le scelte del tecnico portoghese nelle ultime settimane. A questo si aggiunga la situazione contrattuale dello stesso Tomori, in scadenza a fine stagione, nonché il fatto che sia De Winter sia Mario Gila, nelle idee di Amorim, possano tornare utili anche da terzini destri. La ricerca di un centrale di alto livello, con Goncalo Inacio dello Sporting tra i profili più graditi all’allenatore, risponde insomma a esigenze che vanno oltre le difficoltà incontrate dal belga in terra ellenica.

Si parla molto di Endrick, anche per le recenti dichiarazioni di Gerry Cardinale, e più in generale dell’opportunità di regalare ad Amorim un altro centravanti a gennaio. Il Milan, però, ha appena segnato nove gol in due partite, ha in Alphadjo Cisse un giocatore già in doppia cifra e può ragionevolmente aspettarsi qualcosa in più da Goncalo Ramos nella seconda parte della stagione. La tenuta difensiva, invece, continua a essere piuttosto precaria, anche a fronte della crescita complessiva della squadra. Se davvero il Milan vuole ragionare in termini di scudetto, la possibilità di vincere qualche partita per 1-0 in più sarebbe probabilmente più preziosa di quella di aggiungere un altro potenziale marcatore a una rosa che ne ha già parecchi.