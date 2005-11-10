Alla vigilia del match contro il Parma, per il Frosinone tra qualche istante presso la sala stampa del Benito Stirpe parlerà il difensore dei canarini Anthony Oyono. Diretta testuale a cura di TMW

11.10 inizio conferenza previsto ore 11:30

C'è la consapevolezza che quella di domani può essere una gara spartiacque?

"Si siamo consapevoli. Noi vogliamo sempre vincere. CI sono partite però che valgono di più e domani è una di quelle. Dopo due sconfitte bisogna vincere, se vinciamo prendiamo un po' di vantaggio su una diretta concorrente"

Come sta la squadra dal punto di vista del morale?

"Abbiamo iniziato bene, ma dovevamo aspettarci un momento più complicato. Stiamo bene, siamo pronti, non vedo la squadra giù mentalmente. L'abbiamo analizzata, alcune cose non hanno funzionato"

In settimana dopo la sconfitta di MIlano su cosa vi siete maggiormente concentrati?

"Abbiamo analizzato la partita e abbiamo visto che loro hanno avuto comunque grande merito nelle ripartenze con grande precisione e velocità. Noi anche se giochiamo contro una squadra più forte dobbiamo modificare ma possiamo migliorare, abbiamo fatto tanto video in settimana. A questo livello anche prendere un metro può fare la differenza"

Rientra tanto internamente quest'anno. E' una richiesta del mister?

"E' una richiesta del mister per lasciare l'uno contro uno sugli esterni. Io gioco per Fares, se lui vuole fare l'uno contro uno io mi posiziono in un modo piuttosto che in un'altro. Lo chiede il mister ma con Fares ho trovato una buona intesa"

Il fattore casalingo sarà fondamentale per la salvezza?

"A me piace tanto giocare in casa, qui abbiamo ancora più voglia di vincere. Giochiamo bene in casa, abbiamo voglia di fare risultati già domani"

Con Bobcek in avanti, cambierà qualcosa nei movimenti che dovrà effettuare?

"No, per me non cambierà nulla credo che sia lui a doversi adattare alla squadra e a quello che chiede il mister. Lui come Antonio può andare in profondità ma è anche presente in area. Ho fiducia in lui, spero che abbia ben capito i movimenti"

Al di là della sconfitta che emozione è stata tornare a San Siro?

"Non dimenticherò mai l'esordio di tre anni fa. Questa volta risultato pesante e non mi sono potuto godere al massimo l'atmosfera. Per me ogni gara in serie A è un sogno e un'opportunità. Sono felice e l'importante è portare a casa il risultato"

11.45 terminata la conferenza di Oyono