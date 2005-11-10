Retroscena di mercato svelato dall'ex Pallone d'Oro, Fabio Cannavaro, che nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato di Virgil Van Dijk. Colonna del Liverpool, il centrale ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e i rumor su di lui in Serie A non si sono mai spenti.

La rivelazione di Cannavaro su Van Dijk

Cannavaro ha partecipato all'ultimo Mondiale come commissario tecnico dell'Uzbekistan ed ha rivelato un retroscena: "Si parla del Milan su Van Diijk? L'ho visto al Mondiale e mi ha detto che gli piacerebbe fare un'esperienza in Italia. Lo affascina molto", le sue parole.

Cannavaro ha poi aggiunto: "Sarebbe bello vedere Van Dijk al Milan, in questi anni ha unito grande fisico e super velocità. Una volta un allenatore disse a Paolo Maldini: "Ti giri male". E lui: "Mister, basta che prendo la palla". Anche per me era così, quando sei velocissimo puoi permetterti un errore tecnico. Il problema è quando quella velocità viene a mancare".

Cannavaro commenta poi il fatto di aver ricevuto molte critiche per il Pallone d'Oro vinto vent'anni fa: "Se mi hanno dato fastidio? Mai, le critiche non mi hanno mai dato fastidio. Ora rido, sembra che sia colpa mia se Maldini, Baresi o Cubarsi non hanno vinto il Pallone d'oro".