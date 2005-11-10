Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il direttore sportivo del Flamengo, José Boto, ha parlato di uno dei giocatori puntati dai club italiani: Samuel Lino. Quello del giocatore classe '99 è fra i nomi indicati come possibili rinforzi della Roma, in particolare, ma il dirigente portoghese ha avvisato che sarà difficile per tutti pensare di prenderlo.

Il Flamengo oggi è anche una potenza sul mercato. Si parla di un interesse della Roma per Samuel Lino: cosa puoi dirci di lui e delle sue qualità?

"Per Samuel Lino c'è effettivamente l'interesse di diversi club. Non dirò se tra questi ci sia anche la Roma oppure no, ma posso confermare che l'interesse attorno a lui è concreto e che continuano ad arrivare ogni giorno richieste di informazioni sul giocatore. Lino è un calciatore che abbiamo acquistato quando era ancora in un'età molto favorevole per un'eventuale rivendita. Lo abbiamo pagato 25 milioni di euro ed è ovvio che non lo venderemo per una cifra inferiore. Non so nemmeno se una sua cessione sarà possibile, a meno che non arrivi un'offerta molto elevata".

Al Flamengo ha vinto tutto. Come ha costruito una squadra così forte?

"Costruire questa squadra al Flamengo è stata una sfida molto importante, che è partita dall'eccellente gruppo di lavoro che era già presente qui. In altre parole, c’era già un’ottima base da cui partire. Nel corso di un certo periodo abbiamo inserito 12 giocatori, portando elementi di qualità internazionale come Danilo, Jorginho, Saúl Ñíguez, Samuel Lino, che è uno dei grandi protagonisti del campionato, e Carrascal".