Ferrero: "Sarei arrivato alla Sambenedettese per aiutare, ma mi è stato impedito"
Luca Bargellini
Massimo Ferrero esce allo scoperto sulla Sambenedettese. Dopo la notizia del suo tentativo di avvicinare la famiglia Massi, che avrebbe chiuso le porte all'ex presidente della Sampdoria, è arrivata la replica dell'imprenditore romano a VeraTV, che di fatto conferma l'interesse per il club rossoblù e il mancato via libera della proprietà.
Le parole di Ferrero
Ai microfoni di VeraTV, Ferrero ha spiegato così la vicenda: "Io sarei arrivato alla Samb per aiutare, ma mi è stato impedito. Nessuno mi ha mai sbattuto la porta in faccia. Questa è una splendida tifoseria che merita di meglio rispetto a quel che sta vivendo in questi anni".
Cosa era emerso
Come anticipato, Ferrero, già legato a Sampdoria e Ternana, si sarebbe recato nei giorni scorsi a San Benedetto del Tronto e avrebbe incontrato alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale per cercare un contatto diretto con la proprietà e sondarne la disponibilità a discutere dell'acquisto del club.
Il no della famiglia Massi
Il tentativo, però, non avrebbe avuto seguito. La famiglia Massi non avrebbe manifestato alcuna disponibilità a incontrare l'imprenditore e avrebbe evitato di fissare un appuntamento. Una chiusura netta e che, allo stato attuale, non lascia intravedere margini per una trattativa.