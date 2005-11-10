Massimo Ferrero esce allo scoperto sulla Sambenedettese. Dopo la notizia del suo tentativo di avvicinare la famiglia Massi, che avrebbe chiuso le porte all'ex presidente della Sampdoria, è arrivata la replica dell'imprenditore romano a VeraTV, che di fatto conferma l'interesse per il club rossoblù e il mancato via libera della proprietà.

Le parole di Ferrero

Ai microfoni di VeraTV, Ferrero ha spiegato così la vicenda: "Io sarei arrivato alla Samb per aiutare, ma mi è stato impedito. Nessuno mi ha mai sbattuto la porta in faccia. Questa è una splendida tifoseria che merita di meglio rispetto a quel che sta vivendo in questi anni".

Cosa era emerso

Come anticipato, Ferrero, già legato a Sampdoria e Ternana, si sarebbe recato nei giorni scorsi a San Benedetto del Tronto e avrebbe incontrato alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale per cercare un contatto diretto con la proprietà e sondarne la disponibilità a discutere dell'acquisto del club.

Il no della famiglia Massi

Il tentativo, però, non avrebbe avuto seguito. La famiglia Massi non avrebbe manifestato alcuna disponibilità a incontrare l'imprenditore e avrebbe evitato di fissare un appuntamento. Una chiusura netta e che, allo stato attuale, non lascia intravedere margini per una trattativa.