Non una semplice serata tra compagni, ma un’occasione per ricompattare il gruppo e provare a lasciarsi alle spalle il momento difficile. La cena organizzata mercoledì dai giocatori del Torino, documentata sui social, aveva proprio questo obiettivo. La squadra granata attraversa una fase complicata, con un solo punto conquistato nelle ultime uscite, e Ignazio Abate continua a fare affidamento sulla compattezza dello spogliatoio. "Ho un gruppo unito che crede in quello che fa", ha più volte ribadito il tecnico, assente alla serata insieme al proprio staff.

Lazio, Genoa e Inter: arriva un ciclo di ferro

Adesso, però, serviranno risposte concrete sul campo. Il Torino è atteso da un calendario particolarmente impegnativo, a partire dalla sfida contro la Lazio capolista, in programma domani alle 18. Successivamente Zapata e compagni affronteranno due trasferte consecutive contro Genoa e Inter, prima di chiudere il 2026 davanti al proprio pubblico contro il Cagliari.

Abate cerca soluzioni

Uno dei problemi principali riguarda l’atteggiamento contro le grandi squadre: contro Milan, Roma e Napoli i granata hanno spesso regalato il primo tempo agli avversari, finendo per incassare altrettante sconfitte. Troppo sterile il possesso palla, troppo isolati gli attaccanti Simeone e Adams. Abate ha lavorato al Filadelfia per correggere le difficoltà nella costruzione del gioco e trovare nuove soluzioni offensive.