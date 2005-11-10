Il mercato si avvicina e per il Napoli a breve sarà il momento della verità su tante situazioni. C’è l’esigenza di fare qualcosa di importante soprattutto in due reparti per rendere la squadra più competitiva per provare a tornare il più velocemente possibile in zona Europa.

Mateo Kovacic è un’opportunità. Può lasciare il City

A centrocampo sono previste le novità principali visto che De Bruyne e Anguissa potrebbero partire. Per il belga il Psv farà di tutto per cercare di averlo già in questa sessione. Per il secondo sullo sfondo resta l’ipotesi di un ritorno a Marsiglia ma attenzione anche all’Inter a giugno se il giocatore alla fine decidesse di rimanere fino al termine della stagione in azzurro. Insomma con questa situazione fluida il ds Manna sta sondando diversi terreni per trovare la soluzione più giusta per Allegri. L’ultima idea arriva dalla Premier League. Il nome è quello di Mateo Kovacic, classe 1994, in scadenza di contratto con il City il 30 giugno 2027. Il club inglese potrebbe lasciarlo partire anche a gennaio magari a condizioni vantaggiose. Il problema vero non è tanto la trattativa con il City, quanto l’ingaggio molto alto del croato. Ovviamente questa resta un’opzione ma i riflettori sono decisamente più accesi in casa Monaco dove i profili che piacciono molto sono Coulibaly e Camara.

Lucca, Lang e Neres: la situazione

Anche In attacco si preannunciano novità. Lucca, Lang e Neres potrebbero andare via. L’ex Benfica in Brasile ha mercato. Per Lang c’è il Galatasaray. Se ci dovesse essere la partenza di uno di questi ultimi due, diventerebbe necessario prendere almeno un esterno. In Premier League i profili sono Gittens, Dorgu e Quenda. Da decifrare ancora il futuro di Lucca, che dovrebbe uscire in prestito. Il Napoli per sostituirlo aveva pensato in primis a Varela. Sul bomber del Monza pero è aumentata la concorrenza con Tottenham, Brighton e United sulle sue tracce. Sebastiano Esposito piace molto ma il Sassuolo non ha intenzione di cederlo a gennaio.