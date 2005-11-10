La Juventus ha battuto nettamente il Venezia per 4-0. Nel primo tempo, però, i bianconeri non hanno giocato bene. Spalletti aveva deciso di tenere Woltemade in panchina e questa scelta ha finito per penalizzare la manovra offensiva. La Juventus ha commesso tanti errori e non è riuscita a rendersi pericolosa. Poi, all’inizio della ripresa, Spalletti è intervenuto subito inserendo Woltemade. Nel frattempo, lo Stadium aveva iniziato a spazientirsi, chiedendo maggiore grinta alla squadra. Da quel momento in poi, la Juventus ha cominciato a giocare in modo diverso. McKennie ha tentato una conclusione verso la porta, respinta dalla difesa veneta, ma Woltemade è stato lesto ad avventarsi sul pallone e a battere Stankovic. Il secondo gol dei bianconeri è arrivato, invece, grazie a un bel recupero di Koopmeiners. L’olandese ha servito Woltemade, che gli ha restituito il pallone, permettendo al numero 8 bianconero di lasciar partire un diagonale preciso, terminato all’angolino. La Juventus ha poi continuato a cercare con determinazione la terza rete e Kolo Muani si è procurato un calcio di rigore, trasformandolo con freddezza. Infine, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cabal è stato bravo ad arrivare da dietro e, con una bella zuccata, ha fissato il risultato sul 4-0. La Juventus adesso si godrà questo successo, ma giovedì si tornerà già in campo per affrontare l’Omonia.

Koopmeiners in crescita

Teun Koopmeiners è stato uno dei protagonisti della vittoria contro il Venezia e, dopo la partita, ha parlato in conferenza stampa, spiegando quali sono le sue condizioni fisiche: “Mi sento bene fisicamente e sto trovando continuità anche in questo ruolo a sinistra. Nel finale ho fatto un po' di stretching ma non ho sentito dolore". L’olandese ha poi analizzato la prestazione della Juventus: “Abbiamo sbagliato troppi palloni facili nel primo tempo. Quando diamo palla a Douglas possiamo trovare il terzino dall’altra parte, nel secondo lo abbiamo fatto molto meglio. Possiamo trovare più spazi per trovare occasioni. Ci siamo detti questo nello spogliatoio". Infine, Koopmeiners ha spiegato che sente un grande senso di responsabilità nei confronti della squadra: “Io sento molta responsabilità. Io sono uno dei più vecchi qua, ho giocato tante partite e ho esperienza. Ho vissuto tanti momenti in campo e sento questa responsabilità".

Spalletti soddisfatto

Luciano Spalletti, al termine della gara contro il Venezia, ha analizzato la prestazione della sua squadra: “Di solito si va a 60′, 65′ a fare il primo cambio. Alajbegovic sentiva questo dolore, quindi è più una scelta del suo stato fisico. Douglas è stata una scelta tecnica, tattica, perché non si riusciva a velocizzare l’azione. Ma nel secondo tempo siamo stati pronti, reattivi dal punto di vista mentale. Dentro si subiva questa cappa che ci eravamo costruiti dentro lo scorrimento del primo tempo. Si è già fatto il discorso del carattere, della personalità, dell’avere questa maglia addosso. Oggi lo hanno fatto, sono diventati qualcosa dentro la partita nel secondo tempo. Nel primo tempo eravamo troppo poco". Il tecnico di Certaldo ha poi difeso Kolo Muani: “Lui la interpreta così. Gli van fatte conoscere altre situazioni perché Kolo Muani ha le qualità per fare tutto. Ha fisico, velocità di corsa, arriva forte dopo 50 metri. Ha tutto. Gli vanno fatte conoscere altre situazioni, credo ne abbia le possibilità. Kolo Muani ha corsa, fisico e resistenza, per cui può giocare anche da prima punta. Noi abbiamo bisogno di un giocatore lì perché non l'abbiamo comprato. Lo rimetterò perché serve qualcuno che giochi in quella posizione: nel calcio d'oggi serve una punta fisica che sappia giocare spalle alla porta. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo". Infine, Spalletti ha parlato della crescita di Koopmeiners: “Non frega niente a nessuno a chi assomiglia…Frega che sia ridiventato Koopmeiners. Non ha uno strappo dentro la partita, ma ha questa qualità di andare sempre a una velocità sostenuta. Determina con il piede e con le scelte, lui se in condizione ce le ha queste cose. Siamo contenti di averlo messo nelle condizioni di poter rifar vedere che grande calciatore è".