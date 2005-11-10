Lukaku lascia il Belgio: della Golden Generation resta solo De Bruyne (con Courtois in pausa)

La notizia del ritiro di Romelu Lukaku segna un altro passaggio simbolico nella storia del calcio belga. Con 94 reti in 135 presenze, Big Rom lascia la nazionale da miglior marcatore di sempre, dopo aver partecipato a quattro Mondiali e tre Europei. Un percorso iniziato nel 2010, quando aveva appena 16 anni, e che lo ha portato a diventare uno dei volti più rappresentativi della Golden Generation. Una rappresentativa ricca di talento, che poteva contare su campioni come Eden Hazard, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Dries Mertens e Axel Witsel. Molti hanno già salutato da tempo, mentre Witsel ha ricevuto proprio ieri l'ultimo omaggio dei suoi tifosi.

De Bruyne e Courtois unici superstiti della Golden Generation belga

Dopo l'addio di Lukaku, Kevin De Bruyne rimane il principale rappresentante di quella generazione ancora protagonista in nazionale: 129 presenze e 41 gol con i Diavoli Rossi. Attenzione, però, a Thibaut Courtois: il portiere del Real Madrid ha scelto di saltare l'attuale Nations League, ma ha confermato di voler restare disponibile per le qualificazioni a Euro 2028. Non ha quindi ancora annunciato il proprio ritiro.

Tanti talenti, ma nessun trofeo vinto

Resta il bilancio di una generazione che ha fatto sognare un intero Paese senza riuscire a conquistare un titolo. Il momento più alto è arrivato in Russia, nel 2018, con il terzo posto mondiale conquistato battendo l'Inghilterra nella finale per il bronzo (2-0). Quella Nazionale, considerata per anni una delle più forti del pianeta, ha chiuso così la propria storia senza aver mai alzato un trofeo internazionale. E adesso, dopo Lukaku, anche il ricordo di quella generazione si affida sempre più all'esperienza del centrocampista 35enne del Napoli, protagonista anche ieri sera nel 4-1 rifilato all'Italia.