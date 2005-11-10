Gattuso su Lotito: "Ho a che fare con un genio, difficilmente ho litigato con i presidenti"

Nel corso del suo intervento al Festival dello Sport a Trento, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato anche del suo rapporto col presidente Claudio Lotito:

Come va il rapporto con Lotito?

Difficilmente ho litigato con i presidenti. Mi piace che ci sia dialogo, che se ci diciamo le cose, si facciano. Mi piace parlare con gente vera. Con Lotito c'è questo rapporto qua, è il mio presidente, normale che se le cose non funzionano bisogna dirsi le cose in faccia. Ho a che fare con una persona intelligente, un genio, normale che delle dinamiche di calcio bisogna poi confrontarsi sulla squadra".

Hai detto: meno parla, meglio è.

"Un casino, ha 4-5 telefonini, è difficile da gestire (ride, n.d.r.)".

Cosa ti ha fatto scommettere sulla Lazio?

"Venivo da un'esperienza che mi ha fatto male, in Nazionale, una mazzata incredibile. Avevo voglia di ripartire subito. Ho vissuto qualche esperienza all'estero, mi piace. Ho detto no 2-3 volte a Lotito in passato, sto giro ho detto sì perché ho visto un momento di difficoltà, ma anche giocatori che avevano qualcosa da dare. Siamo partiti bene, la strada è ancora lunga. Sono orgoglioso di questi ragazzi, stanno dando tanto".

Quando hai capito che poteva scattare qualcosa di speciale?

"Gli ultimi 3-4 mesi ha fatto un caldo bestiale, c'era la palla di fuoco. Vedere i ragazzi allenarsi in quel modo, senza lamentarsi e senza mollare mai: da questo ho capito che si poteva fare qualcosa di bello".