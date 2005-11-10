Live TMW
Il Genoa cade in casa dell'Inter per 4-0: a breve la conferenza stampa di Daniele De RossiLive TMW
autore
Marta Bonfiglio
Marta Bonfiglio
Oggi alle 22:49Serie A
autore Marta Bonfiglio
28.11.2026 22:49Serie A
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Genoa si ferma in casa dell'Inter per 4-0. A breve la conferenza stampa di Daniele De Rossi: diretta testuale a cura di TMW.
Fonte: Dall'inviata a San Siro
Altre notizie Serie A
Oggi
22:51 Serie A
Inter-Genoa 4-0, le pagelle: la ThuLa decide la partita. Provedel, parate che valgono 3 punti
22:49 Serie ALive TMW
Live TMWIl Genoa cade in casa dell'Inter per 4-0: a breve la conferenza stampa di Daniele De Rossi
22:46 Serie ALive TMW
Live TMWL'Inter batte il Genoa 4-0: a breve la conferenza stampa di Cristian Chivu
22:41 Serie A
L'Inter risponde alla Lazio. Poker nerazzurro al Genoa e secondo cleen sheet consecutivo
22:30 Serie A
Juan Jesus, fede nella salvezza del Venezia: "Le cose più belle devono ancora arrivare"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni