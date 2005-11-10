L'Ascoli supera per 2-0 la Virtus Entella grazie alle reti di D'Uffizi e Brunori. Tra i protagonisti del successo bianconero c'è anche Samuele Vitale, decisivo con un calcio di rigore neutralizzato. Intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro, il portiere ha raccontato le emozioni vissute in campo, soffermandosi anche sulla propria crescita e sul lavoro svolto durante gli allenamenti.

Ascoli-Entella, Vitale racconta il rigore parato: "C'era un boato assurdo"

L'estremo difensore bianconero ha sottolineato l'importanza del sostegno del pubblico in occasione del calcio di rigore concesso agli avversari: "Nel momento del rigore c'era un boato assurdo e questo ha inciso anche sull'attaccante. Per me è stato bellissimo parare quel rigore lì sotto". Il portiere dell'Ascoli si è poi soffermato sui compiti tattici richiesti dall'allenatore, evidenziando l'importanza del proprio posizionamento in relazione al pressing della squadra. "Il mister mi chiede di giocare così alto perché noi pressiamo tanto sui riferimenti, quindi nel momento in cui la palla viene lanciata in avanti io devo essere bravo ad anticipare l'attaccante. Ci lavoriamo ogni settimana e sto migliorando sempre di più".

Ascoli-Entella, Vitale sul caos nel finale

Interpellato sugli episodi di tensione verificatisi dopo il triplice fischio, l'estremo difensore bianconero ha spiegato di non aver assistito direttamente a quanto accaduto: "Per quanto riguarda il caos dopo il fischio finale non so cosa sia accaduto perché ero lontano".