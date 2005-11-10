Si è rivisto Hans Nicolussi Caviglia dal primo minuto nel Parma, pur in una sfida persa per 3-0 contro il Frosinone. Al termine del match il centrocampista ex Fiorentina e Venezia ha parlato in conferenza stampa, spiegando che ormai ha superato il problema che lo ha portato ad operarsi e che in poco tempo sarà al top della forma.

Le chiedo ora come sta dopo il rientro al primo minuto, come si è sentito e se piano piano arriveremo al 100% di quello che sappiamo

"Sì, dai, sono adesso sono rientrato dal primo minuto, la prima partita. È andata fatta questa operazione per la pubalgia, però adesso sto bene, quindi sto riprendendo. Sto al 100%, sto riprendendo la condizione sempre meglio, quindi sono convinto che nel breve tempo sarò al top"

Molte volte oggi, ma anche in altre partite, l'ho vista recuperare a centrocampo con grande visione davanti a te. Magari più che giocare sul corto, prova a fare qualche verticalizzazione in più o andare al tiro? È un obiettivo, ci lavora in settimana, è una cosa che richiede anche il mister?

"Sì, è una caratteristica che devo, che so posso avere. Bisogna però sfruttarla quando la partita lo consente, perché se poi vai sempre a giocare lungo hai meno opportunità di ricevere il pallone e giocare in avanti, devi andare sulle seconde palle, quindi cambia la partita. E anche per il tiro capita che in queste partite sia difficile, perché continui ribaltamenti di fronte... È stato difficile arrivare al tiro".

Il mal di gol che ha questa squadra lei come lo giudica? Perché le occasioni il Parma alla fine le ha avute, paradossalmente anche con la Roma le ha avute, in sconfitte pesanti anche come quella di oggi. Però veramente il gol sembra una chimera, che andando sui livelli della passata stagione forse anche meno, adesso non ho l'occhio...

"Bisogna, secondo me, innanzitutto provare a essere più cinici, perché le occasioni si creano e quindi bisogna sfruttarle il più possibile. Poi sono le caratteristiche magari dei giocatori che fanno sì che magari possiamo avere più occasioni dalle palle inattive o dai contropiedi rispetto magari a un'azione più manovrata. Questo sta a noi essere sicuramente più concentrati quando abbiamo le occasioni e sfruttarle, perché questa alla fine... ".