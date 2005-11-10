Tutto facile per l'Inter nella gara contro il Genoa valida per la tredicesima giornata di Serie A. 4-0 il finale a San Siro, con la partita praticamente già chiusa nel primo tempo, chiuso sul 3-0. Di Lautaro Martinez, Thuram (doppietta) e Sucic, su calcio di rigore, le reti che hanno regalato il successo ai nerazzurri, che hanno superato momentaneamente la Roma in classifica, tornando a -2 dalla Lazio.

Prima Provedel, poi tre gol dell'Inter

E pensare che la partita si sarebbe potuta mettere su altri binari se non fosse stato per Ivan Provedel, portiere nerazzurro che sullo 0-0 ha compiuto due grandissime parate su altrettanti colpi di testa a botta sicura di Osmajic, fermato solo dai riflessi dell'ex estremo difensore della Lazio. Dalla mezz'ora, poi, Lautaro Martinez e compagni si sono scatenati, a cominciare proprio dal capitano che ha trovato il gol del vantaggio al 30' con un diagonale di destro su passaggio di Diouf. Poco dopo è poi arrivato il raddoppio con Marcus Thuram, bravo a spiazzare completamente Bijlow con un sinistro da dentro l'area di rigore, e prima dell'intervallo è stato prima annullato per fuorigioco un gol a Dimarco e poi è arrivato il tris di Sucic, su calcio di rigore concesso per fallo su Barella.

Subito Thuram, poi i cambi e la testa a martedì

Nel secondo tempo la quarta rete di Thuram, arrivata al 54', ha poi chiuso definitivamente i conti, tanto che i due allenatori hanno iniziato la classica girandola di cambi che ha coinvolto anche Lautaro Martinez e Osmajic, con un pensiero a martedì prossimo quando le due squadre torneranno ad affrontarsi, ancora una volta a San Siro, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Intanto però l'Inter si gode la seconda vittoria consecutiva senza subire reti e aspetta adesso il risultato della Roma per sapere se chiudere la tredicesima giornata al secondo o al terzo posto in classifica.