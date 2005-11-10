Genoa, Ellertsson: "Periodo molto positivo, stasera giocherò più avanti ma..."
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:23Serie A
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28.11.2026 20:23Serie A
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Mikael Egill Ellertsson, centrocampista islandese del Genoa, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter: "Penso che questo periodo è molto importante per me, mi sento bene e questi gol mi hanno aiutato nella crescita. Ora però non posso fermarmi. Stasera gioco più avanti, ma cercherò di aiutare la squadra abbassandomi se andiamo in difficoltà".
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