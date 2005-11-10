L’Empoli continua a non vincere, con l’ultimo successo che risale a inizio settembre, ma da segnali di risveglio dopo il pesante 5-0 di Benevento che aveva portato all’esonero di quel Matteo Andreoletti che aveva sostituito Guido Pagliuca dopo poche gare. La prima di Lorenzo Tonelli sulla panchina azzurra non ha portato i tre punti, ma ha dato una risposta a livello emotivo importante. Contro una big, seppur in difficoltà, come l’Hellas Verona infatti la squadra toscana per due volte è andata in vantaggio dimostrando anche di saper reagire dopo il primo pari degli scaligeri che avrebbe potuto affondare una squadra che vive un momento particolarmente delicato della stagione.

La novità del modulo

La novità più rilevante di Tonelli è stata senza dubbio quella del modulo con un undici iniziale molto offensivo che vedeva Zedadka nell’inedito ruolo di terzino destro vista la mancanza di un vero e proprio interprete del ruolo, con Corrado sulla fascia mancina e il duo Curto-Bembnista davanti a Seghetti. Alle spalle di Shpendi poi l’ex difensore ha scelto un terzetto con Saporiti riportato nel ruolo di trequartista affiancato da Ceesay e Distefano. Un cambio di modulo e atteggiamento piuttosto radicale rispetto al 3-5-2 visto finora.

Cosa serve dal mercato

Se Tonelli vorrà proseguire su questa strada, la società dovrà intervenire sul mercato a gennaio per rinforzare la rosa con quegli elementi che al momento mancano: innanzitutto un terzino destro di ruolo e poi un paio d’esterni offensivi che possano dare il cambio ai due titolari di oggi. Se invece il nuovo mister volesse disegnare la squadra con il 4-3-1-2 potrebbe servire un trequartista centrale che possa alternarsi con Saporiti. Molto, infine, dipenderà anche dal tecnico che il club sceglierà per proseguire la stagione dopo che la deroga di Tonelli, della durata di 30 giorni, terminerà.