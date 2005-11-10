Finisce 1-1 al Menti la sfida tra Vicenza e Cesena, valida per la 14ª giornata di Serie B. I romagnoli sbloccano il risultato alla mezz'ora del primo tempo con una precisa conclusione dal limite di Dalla Vecchia su sponda di Debenedetti. Nella ripresa i biancorossi reagiscono con veemenza all'esordio in panchina di mister Dionigi e trovano il merito pareggio al 67' grazie al destro vincente dell'ex Corazza su una respinta corta della difesa ospite. Nel finale entrambe le squadre sfiorano il colpo grosso, ma i portieri Siano e Gagno blinda il risultato con interventi decisivi.

LE PAGELLE DEL VICENZA

Gagno 7 – Incolpevole sulla prodezza balistica di Dalla Vecchia, si fa trovare pronto sulle conclusioni dalla distanza. Nel finale blinda il risultato compiendo un autentico miracolo in tuffo sull'incornata angolata di Debenedetti, blindando il prezioso pareggio.

Papetti 6 – Prestazione di sostanza sul centro-destra della linea a tre, dove presidia la zona con buona attenzione nelle marcature preventive. In proiezione offensiva sfiora il bersaglio grosso su azione da fermo, mancando di un soffio l'impatto pulito nel traffico dell'area piccola.

Cuomo 6 – Guida il reparto arretrato con discreta personalità, provando a limitare il raggio d'azione di Debenedetti. Nel secondo tempo spende un fallo tattico necessario che gli costa l'ammonizione, ma nel complesso regge bene l'urto contro un attacco particolarmente ispirato.

Marchizza 6 – Attento nelle diagonali difensive sul lato mancino, accompagna l'azione con discreta continuità soprattutto nella prima frazione. Dai suoi piedi nasce un traversone interessante per l'inserimento aereo di Pietrelli, mentre nella ripresa bada soprattutto a chiudere ogni varco.

Caferri 6 – Spinge con generosità sulla corsia destra ma fatica a trovare la giocata pulita negli ultimi sedici metri. Spesso costretto sulla difensiva dalle scorribande di Caprini e Mangraviti, perde lucidità con il passare dei minuti fino alla sostituzione. Dal 76' Costa s.v.

Zonta 6 – Lavoro oscuro e prezioso in mezzo al campo, dove garantisce equilibrio e schermatura davanti alla difesa. Non sempre pulito nell'impostazione sotto pressione, compensa però con un dinamismo costante che aiuta la squadra a restare corta nei momenti di maggiore difficoltà.

Bellemo 5,5 – Chiamato a dettare i tempi della manovra biancorossa, soffre l'aggressività del centrocampo romagnolo e fatica a trovare linee di passaggio pulite. La sua regia resta troppo scolastica e prevedibile, spingendo Dionigi a cercare maggiore imprevedibilità dalla panchina. Dal 57' Valoti 6,5 – Ingresso di grande impatto: sfiora un eurogol in girata acrobatica e impegna la retroguardia ospite con inserimenti continui.

Corazza 7 – Motorino inesauribile sulla fascia sinistra, si conferma l'uomo più pericoloso dei suoi. Prima impegna severamente Siano con una conclusione violenta, poi trova il meritato pareggio avventandosi su una respinta corta e fulminando il portiere con un destro chirurgico.

Rauti 6 – Tra i più vivaci sulla trequarti, accende la luce con strappi improvvisi e giocate di qualità, come l'azione personale sulla linea di fondo nel primo tempo. Nella ripresa sbatte contro un grande Siano e sfiora il palo con un destro a giro prima di uscire stremato. Dal 76' Moncini s.v.

Pietrelli 6 – Alterna buone intuizioni a qualche errore di misura nell'ultimo passaggio, come in occasione di un contropiede potenzialmente letale nel primo tempo. Nella ripresa cresce d'intensità, impegnando la difesa avversaria e servendo un assist invitante per Rauti. Dal 57' Rada s.v. Dal 60' Carraro 6 – Entra a freddo per l'infortunio del compagno, garantendo ordine e geometrie nel finale.

Merkaj 6 – Lotta generosamente su ogni pallone contro i centrali romagnoli, facendo a sportellate per aprire spazi agli inserimenti dei trequartisti. All'84' ha sulla testa la palla del clamoroso sorpasso, ma la sua incornata a colpo sicuro sfila a lato di un soffio.

Allenatore: Dionigi 6,5 – Esordio positivo sulla panchina biancorossa: restituisce compattezza alla difesa più battuta del torneo e trasmette carattere a una squadra che reagisce con veemenza allo svantaggio, sfiorando addirittura il colpo grosso nella ripresa.

LE PAGELLE DEL CESENA

Siano 7 – Protagonista assoluto nella ripresa, quando tiene a galla i suoi con una prodigiosa doppia respinta ravvicinata sui tentativi di Corazza e Rauti. Sul gol del pareggio non può nulla, ma la sua sicurezza tra i pali risulta determinante per portare a casa un punto prezioso.

Ciofi 6 – Presidia la corsia destra con diligenza tattica, contenendo senza troppi affanni le iniziative avversarie nella prima metà di gara. Nella ripresa soffre maggiormente le sovrapposizioni di Corazza, ma regge l'urto con mestiere fino al momento del cambio. Dal 76' Magni s.v.

Ilic 6,5 – Roccioso e tempestivo negli interventi, guida la linea difensiva con grande senso della posizione. Provvidenziale in un paio di chiusure dentro l'area piccola, cede solo nel finale sulla spinta veemente dei padroni di casa, restando comunque uno dei migliori dietro.

Gelli 6,5 – Solido in marcatura su Merkaj, al quale concede pochissimo spazio per girarsi e calciare. Pericolosissimo anche nell'area avversaria sugli sviluppi dei calci piazzati, dove svetta due volte di testa sfiorando il raddoppio nel finale di primo tempo.

Mangraviti 6 – Spinge con buona continuità a sinistra nel primo tempo, accompagnando l'azione offensiva con cross interessanti. Nella ripresa abbassa inevitabilmente il baricentro per contenere le folate del Vicenza, svolgendo con applicazione i compiti di copertura.

Francesconi 6 – Dinamismo e inserimenti senza palla al servizio della mediana bianconera. Nel primo tempo accompagna bene la manovra offensiva, mentre nella ripresa cala leggermente alla distanza sotto la pressione dei centrocampisti veneti. Dal 76' Guidi s.v.

Pagano 6 – Regia ordinata in mezzo al campo, dove smista palloni con lucidità nella prima ora di gioco. Quando il ritmo della partita si alza e il Vicenza aumenta l'aggressività nel pressing, fatica maggiormente a trovare i tempi giusti per far ripartire l'azione.

Dalla Vecchia 7 – Sblocca la gara con una meravigliosa staffilata di destro che si infila all'incrocio dei pali, coronando un primo tempo di grande qualità. Condizionato parzialmente da un'ammonizione rimediata in avvio, gestisce comunque con intelligenza i duelli in mediana. Dal 76' Schirone s.v.

D'Andrea 6,5 – Una spina nel fianco costante per la retroguardia veneta grazie alla sua rapidità nello stretto. Impegna Gagno con un mancino velenoso dopo aver saltato secco il diretto marcatore e crea continui presupposti per la superiorità numerica sugli esterni.

Debenedetti 6,5 – Lavoro prezioso da centravanti moderno: protegge palla, fa salire la squadra e serve una sponda perfetta per il vantaggio di Dalla Vecchia. Nel finale va vicinissimo al gol vittoria con una splendida girata di testa disinnescata solo da un miracolo di Gagno.

Caprini 5,5 – Parte con discreto piglio largo a sinistra, ma fatica a trovare lo spunto decisivo nell'uno contro uno. L'unica vera opportunità gli capita poco prima della mezz'ora, ma la sua conclusione dal cuore dell'area risulta troppo debole per impensierire Gagno. Dal 57' Fiori 6 – Porta freschezza e vivacità nel tridente offensivo, provando una buona sponda aerea non sfruttata dai compagni.

Allenatore: Diamanti 6 – Il suo Cesena approccia la gara con personalità e sblocca il risultato meritatamente, ma nella ripresa abbassa troppo il baricentro subendo la rimonta veneta. Un punto comunque utile per consolidare l'alta classifica.