20.15 - Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la tredicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 20.42 - Comincia la conferenza stampa di Gattuso

E' una vittoria di cinismo e sofferenza: dovete ancora migliorare a gestire senza soffrire così tanto? E continuate a battere record su record, ma aumentano gli scettici

"Perché deve dare fastidio la Lazio? C'è gente che studia e vede il calcio, noi viviamo alla giornata. Dobbiamo essere bravi a restare là, è difficile ma andiamo avanti. Sono orgoglioso di oggi perché non abbiamo arretrato di un millimetro e la squadra mi è piaciuta tantissimo. La sofferenza ci sta, contro il Torino non è mai facile. Abbiamo avuto tante occasioni, la sofferenza ci sta. Simeone ha fatto tanti gol contro la Lazio, Zapata è un altro giocatore fisico, ma il nostro segreto sono la mentalità e la voglia. Non dobbiamo giocare con il braccino, sono orgoglioso ed è merito dei ragazzi"

La classifica è uno stimolo in più per togliervi responsabilità?

"Mi baso su ciò che vedo in settimana, questa squadra va forte e ha picchi in tantissimi giocatori. So come lavoriamo, ieri avevo detto che non ero preoccupato nonostante le assenze. Non ci siamo snaturati: avevo il dubbio di far giocare Diogo, ma da quel lato si chiude le giocate. Abbiamo fatto questa scelta, vediamo come lavoriamo e non dobbiamo snaturarci. Classifica? Non dobbiamo guardarla, viviamo alla giornata. Non dimentico che ci davano retrocessi e che eravamo una banda di incapaci, noi dobbiamo lavorare duramente e mettere in campo ciò che prepariamo. Quando arriveranno momenti negativi, potrei modificare qualcosa. Ma se diamo questi segnali, e anche oggi tutti i subentrati hanno dato una mano, è una cosa importante"

Questa squadra può essere definita geniale? Ed esiste un punto debole in questa squadra?

"Non mi sembra corretto parlare di punti deboli...Noi siamo questi, tante gare le abbiamo dominate come con Milan e Monza che potevano finire con tanti gol di scarto e poi nei secondi tempi ci siamo impappinati. I miglioramenti si vedono e mi rendono orgoglioso, sappiamo cosa vogliamo e al primo evento negativo non usciamo dal campo. Su questo siamo cresciuti. Noi geniali? No, è mentalità: saper stare in certe zone dove non eravamo abituati, sfruttare le nostre armi con i giocatori veloci e che si sacrificano, la bravura nel ribaltare l'azione"

Anche oggi siete ulteriormente cresciuti...

"Ho esordito in questa conferenza dicendo che non abbiamo arretrato, non è cambiato nulla e abbiamo tenuto botta. Non siamo snaturati anche se avevano più fisicità di noi, siamo stati bravi"

Mandas quanto sta crescendo in costruzione?

"E' così, nessuno dice che l'anno scorso Mandas lascia la Lazio e va al Bournemouth e fa zero minuti. E' rimasto là e ha fatto poco, quest'estate sapete cosa ho fatto: l'ho voluto a tutti i costi, era giusto che avesse tranquillità e che nessuno al primo errore gli mettesse pressione come poteva essere un portiere di grande affidabilità come Provedel. Dopo la Coppa Italia c'era qualche dubbio, ma ha umiltà e doti incredibili. Lavora come un mulo, non si ferma mai ed è curioso. Quando hai voglia e curiosità, diventa tutto più facile. E' tra i più forti della A, il merito è suo"

Ore 20.53 - Termina la conferenza stampa di Gattuso