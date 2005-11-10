Palermo-Benevento, le formazioni ufficiali: Inzaghi punta su Pohjanpalo, out Strefezza
Alessandra Stefanelli
Tutto pronto allo stadio Renzo Barbera per la sfida tra Palermo e Benevento, valida per la 14ª giornata del campionato di Serie B. Le due formazioni si affronteranno sabato 28 novembre, con calcio d'inizio fissato alle ore 19:30. Diramate le formazioni ufficiali, con Filippo Inzaghi che si affida al tridente offensivo composto da Vavassori, Pohjanpalo e Johnsen. Il tecnico rosanero dovrà fare a meno di Gabriel Strefezza, indisponibile a causa di una gastroenterite. Antonio Floro Flores punta invece su Okereke e Tumminello.
Palermo-Benevento, le formazioni ufficiali
PALERMO (4-3-3): Perin; Cassandro, Magnani, Peda, Augello; Segre, Ranocchia, Gomes; Vavassori, Pohjanpalo, Johnsen. A disposizione: Nespola, Fortin, Gyasi, Hernani, Bertolino, Ceccaroni, Mazzitelli, Gabrielloni. Allenatore: Filippo Inzaghi.
BENEVENTO: Vannucchi, Prisco, Siatounis, Maita (C), Cherubini, Scognamillo, Dalle Mura, Sernicola, Romano, Okereke, Tumminello. Allenatore: Antonio Floro Flores.
Palermo, tegola Strefezza: il motivo dell'assenza
Assenza importante per Filippo Inzaghi, che non potrà contare su Gabriel Strefezza. Il giocatore rosanero non sarà a disposizione per la sfida contro il Benevento a causa di una gastroenterite.