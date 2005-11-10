Guido Di Deo, allenatore del Picerno, ha presentato la sfida contro il Crotone, soffermandosi sulle insidie dell'incontro e sul lavoro svolto dalla squadra durante la settimana. Come riportato da IlRossoblu, il tecnico dei lucani ha invitato i suoi a non sottovalutare gli avversari, al di là dell'attuale situazione di classifica. L'allenatore rossoblù ha evidenziato il valore dell'organico dei calabresi, sottolineandone la voglia di riscatto dopo la sconfitta rimediata contro il Cosenza. "Il Crotone ha valori importanti e giocatori di qualità, che a inizio campionato erano richiesti da squadre di spessore. Non dobbiamo farci condizionare dalla classifica: è una squadra da affrontare con grande attenzione e sicuramente vorrà riscattare l'ultima sconfitta casalinga contro il Cosenza. Noi abbiamo lavorato bene durante la settimana per farci trovare pronti sotto il profilo mentale, fisico e tattico".

Di Deo ribadisce la fiducia nella rosa: "Dobbiamo pensare a noi stessi"

Il tecnico del Picerno ha poi ribadito la propria fiducia nei confronti del gruppo, evidenziando la disponibilità e l'impegno mostrati dai suoi giocatori anche nei momenti di difficoltà. "Dobbiamo pensare a noi stessi. In rosa ho calciatori importanti e chi sarà chiamato in causa saprà offrire una grande prestazione. Del resto, situazioni di questo tipo si sono già verificate e non posso che elogiare i miei ragazzi, che hanno sempre dimostrato grande disponibilità e impegno. Questo mi lascia ben sperare".