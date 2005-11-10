Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo riguardare gli errori. Ma fatto un buon secondo tempo"

Dopo la sconfitta in casa del Milan, il centrocampista del Genoa Mikael Ellertsson ha commentato ai microfoni di SportMediaset: "I due gol subiti ci hanno fatto un po' fuori. Nel secondo tempo potevamo pareggiare. Il mio gol è arrivato in ritardo ma abbiamo fatto un buon secondo tempo".

Cosa è successo in quei primi 20 minuti iniziali?

"Sono errori che dobbiamo riguardare. Tutta la squadra non fa bene se qualcuno commette errori. Dopo la sosta dobbiamo lavorare e basta".