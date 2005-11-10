Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo riguardare gli errori. Ma fatto un buon secondo tempo"
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Andrea Piras
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Oggi alle 11:08Serie A
autore Andrea Piras
09.11.2026 11:08Serie A
Îl centrocampista islandese ha commentato la sconfitta contro il Milan, arrivata nonostante il suo secondo gol siglato in rossoblù
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© foto di Matteo Gribaudi
Dopo la sconfitta in casa del Milan, il centrocampista del Genoa Mikael Ellertsson ha commentato ai microfoni di SportMediaset: "I due gol subiti ci hanno fatto un po' fuori. Nel secondo tempo potevamo pareggiare. Il mio gol è arrivato in ritardo ma abbiamo fatto un buon secondo tempo".
Cosa è successo in quei primi 20 minuti iniziali?
"Sono errori che dobbiamo riguardare. Tutta la squadra non fa bene se qualcuno commette errori. Dopo la sosta dobbiamo lavorare e basta".
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