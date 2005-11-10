Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita di San Siro contro l'Inter, partendo da che effetto gli farà incontrare Cristian Chivu, suo ex compagno con la maglia della Roma da calciatore: "Avevamo e abbiamo un ottimo rapporto e ci sentiamo spesso. Questo lavoro ci distrae molto da quelle che sono le amicizie un po' più lontane e purtroppo siamo immersi nel nostro lavoro, ma quando possiamo ci sentiamo e soprattutto quando ci vediamo ci abbracciamo con affetto sincero".

Il Genoa non vince a San Siro in Serie A contro l'Inter dal 1994. Ieri ha detto che serve la partita perfetta. Meglio aspettare l'Inter con un blocco basso o giocare a viso aperto?

"Non lo so, se avessi la soluzione avrei vinto le altre volte che ho giocato contro l'Inter, invece ho sempre perso. Diciamo però che so cos'è la mia squadra, cosa voglio ottenere dalla mia squadra e di cosa ha bisogno anche il popolo genoano. Una squadra che non aspetti l'avversario, che magari vada ad aggredirlo e si vada a prendere la palla rischiando un pochino. Siamo sempre stati così quando abbiamo giocato. Ovviamente ci saranno dei momenti in cui loro, con la loro bravura, ci metteranno nella nostra metà campo e dovremo lavorare con il blocco basso, però lo abbiamo fatto abbastanza bene nelle ultime partite. Penso che non ci sia una formula, c'è bisogno di fare una grandissima partita dal punto di vista dell'intensità e dell'attenzione e anche sperare che loro non esprimano il 100% delle loro potenzialità".

Come sta Ostigard?

"L'ho sentito stamattina, gli facciamo tanti auguri sia di guarigione che per il suo compleanno. Però penso sia più giusto che ne parlino i dottori. Pensavo fosse una cosa un po' più lieve, è ancora in ospedale e ci rimarrà per un paio di giorni. Emotivamente siamo con lui, calcisticamente abbiamo grandissima fiducia nei nostri difensori e numericamente siamo un po' più in difficoltà. Capita nella settimana in cui abbiamo tre partite ed è il ruolo in cui siamo un po' più poveri numericamente. Dovranno fare veramente gli straordinari i nostri difensori".