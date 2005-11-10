Finisce con un pareggio che non accontenta nessuno la sfida tra Vicenza e Cesena. 1-1 il risultato finale con il Cesena che si è portato in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete di Della Vecchia. Nella ripresa arriva il pareggio firmato da Corazza. Gli ospiti non sono riusciti a far valere il miglior possesso palla e il maggior numero di occasioni, portando a casa dunque un solo punto poco utile in chiave playoff. Gli ospiti si portano invece a quota 11 punti, restando comunque penultimi.

SERIE B - 14ª GIORNATA

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori

Carrarese-Juve Stabia 3-1

47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)

Empoli-Hellas Verona 2-2

16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)

Vicenza-Cesena 1-1

30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)

Ore 19:30 - Palermo-Benevento

Domenica 29 novembre

Ore 15:00 - Modena-Padova

Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova

Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese

Ore 19:30 - Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 30

Modena 27

Ascoli 24*

Avellino 22

Mantova 22

Cesena 22*

Pisa 20

Benevento 19

Carrarese 19*

Sudtirol 18

Sampdoria 17

Hellas Verona 17*

Padova 16

Cremonese 15

Virtus Entella 13*

Juve Stabia 12°*

Arezzo 12

Catanzaro 12

Vicenza 11*

Empoli 10*

* una partita in più

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva