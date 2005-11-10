Serie B, tra Vicenza e Cesena un pari che non accontenta nessuno: finisce 1-1
Alessandra Stefanelli
Finisce con un pareggio che non accontenta nessuno la sfida tra Vicenza e Cesena. 1-1 il risultato finale con il Cesena che si è portato in vantaggio nel primo tempo grazie a una rete di Della Vecchia. Nella ripresa arriva il pareggio firmato da Corazza. Gli ospiti non sono riusciti a far valere il miglior possesso palla e il maggior numero di occasioni, portando a casa dunque un solo punto poco utile in chiave playoff. Gli ospiti si portano invece a quota 11 punti, restando comunque penultimi.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ascoli-Virtus Entella 2-0
33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori
Carrarese-Juve Stabia 3-1
47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)
Empoli-Hellas Verona 2-2
16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)
Vicenza-Cesena 1-1
30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)
Ore 19:30 - Palermo-Benevento
Domenica 29 novembre
Ore 15:00 - Modena-Padova
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 30
Modena 27
Ascoli 24*
Avellino 22
Mantova 22
Cesena 22*
Pisa 20
Benevento 19
Carrarese 19*
Sudtirol 18
Sampdoria 17
Hellas Verona 17*
Padova 16
Cremonese 15
Virtus Entella 13*
Juve Stabia 12°*
Arezzo 12
Catanzaro 12
Vicenza 11*
Empoli 10*
* una partita in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva