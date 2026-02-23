Tris del Genoa che inguaia il Torino: i rossoblù si impongono 3-0 al "Ferraris"

Il Genoa torna al successo davanti al pubblico amico. Dopo le sconfitte contro Lazio e Napoli e il pareggio contro la Cremonese, la squadra di Daniele De Rossi supera 3-0 il Torino e lo inguaia dal punto di vista della classifica. I granata sono stati infatti agganciati a quota 27 punti dai liguri venendo invischiati nella lotta per non retrocedere. Dominio del Grifone contro un brutto Toro nel primo tempo con Norton-Cuffy ed Ekuban che vanno a segno portando il punteggio sul 2-0 mentre alla fine del primo tempo i piemontesi rimangono in dieci per il rosso a Ilìkhan.

Nella ripresa il neo entrato Junior Messias ha fissato il punteggio sul 3-0. Al termine del match Daniele De Rossi ha commentato: "Noi allenatori siamo 'figli' di quello che fanno i giocatori, dell'atteggiamento che hanno. Norton-Cuffy mi ha dato la disponibilità di giocare a sinistra e questo ti premia. Alla fine la differenza la fanno i ragazzi, non solo come qualità tecniche ma anche come atteggiamento. I ragazzi sono stati meravigliosi dal primo giorno fino ad oggi".

Per il Torino non ha parlato Marco Baroni ma soltanto il capitano Nikola Vlasic: "E' stata una brutta sconfitta. E' un brutto giorno. Sono un po' sorpreso perché abbiamo fatto una buona settimana e invece siamo entrati in campo molli. Abbiamo preso due gol e poi è stata difficile con l'uomo in meno. E' un giorno difficile. Dobbiamo guardarci negli occhi perché siamo in una situazione difficile. C'è ancora tempo ma ognuno di noi deve dare di più".