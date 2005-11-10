Juventus, buone notizie dall'infermeria in vista di Firenze: Spalletti recupera McKennie

Manca l'ultimo chilometro che si sa, spesso è quello più duro. L'estenuante tour de force della Juventus (ma non solo) sta per arrivare al termine, non prima che i bianconeri siano passati dal battesimo del fuoco del Franchi, dove sabato sera affronteranno i rivali della Fiorentina. Per Spalletti e i suoi è già tempo di archiviare la partita di Alkmaar che, pur avendo contribuito ad alzare il morale della squadra alla seconda vittoria consecutiva, ha tolto ulteriori energie ad un gruppo che resta contato.

McKennie può recuperare

Almeno una buona notizia per Luciano Spalletti potrebbe esserci ed è il recupero di Weston McKennie. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista statunitense ha smaltito il dall'affaticamento muscolare e dovrebbe tornare a disposizione. Difficile, invece, un ritorno per Celik. Il turco ha ricominciato a lavorare in campo, ma non si è ancora aggregato al gruppo e l’orizzonte più concreto per il suo rientro è quello post sosta nazionali.

A Firenze con il tridente

Il quotidiano torinese fa anche una prova di formazione della Juventus che potremmo vedere a Firenze. Torneranno sicuramente al centro di difesa e centrocampo i brasiliani Bremer e Douglas Luiz, risparmiati giovedì sera ad Alkmaar. Davanti i più freschi sarebbero Zhegrova e Boga, che Spalletti predilige però utilizzare come arma in corsa. Al Franchi si va dunque verso la riproposizione del tridente formato da Alajbegovic e Kolo Muani a supporto di Woltemade.