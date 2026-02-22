TMW Genoa-Torino, amicizia sugli spalti. E dalla Nord il coro contro Cairo: "Devi vendere!"

Il Torino affonda al "Ferraris". La squadra di Marco Baroni esce sconfitta da Marassi per 3-0 per mano di un Genoa che ha mostrato un grande piglio in campo meritando di portare a casa l'intera posta in palio. Tre punti che permettono al Grifone di agganciare proprio i granata a quota 27 punti in classifica a +6 dalla Fiorentina terzultima e in campo domani sera a Pisa. Una situazione non facile per i piemontesi che, in seguito ad una prestazione decisamente sottotono, vedono aleggiare gli spettri della lotta per non retrocedere.

Amicizia sugli spalti

Battaglia sportiva in campo. Fair play sugli spalti. Tanti i tifosi che sono scesi da Torino e hanno riempito il settore ospiti accolti in maniera ottimale dai sostenitori rossoblù che hanno riempito con i soliti 30mila i gradoni del "Ferraris". A fare da corredo ad un pomeriggio amaro sul campo ma molto dolce sugli spalti anche l'amicizia che lega le due tifoserie sottolineata anche da uno striscione esposto in Gradinata Nord: "Genoa e Toro, simbolo di amicizia e lealtà: la nostra storia mai tramonterà".

Cori contro Cairo

E al termine della partita, proprio dal cuore pulsante del tifo rossoblù si è alzato il tradizionale coro dei sostenitori granata (che prontamente si sono accodati) contro il presidente Urbano Cairo: "Devi vendere! Vattene, vattene".