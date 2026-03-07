Bologna-Verona, i convocati di Sammarco: riecco Belghali e Orban, fuori in 6

Rientra - come annunciato - Belghali dall'infortunio, poi riecco Orban e Al-Musrati, di rientro dalle rispettive squalifiche. Agli infortunati si sono però aggiunti questa settimana Slotsager e Bella-Kotchap: qualche bella notizia per il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, che però deve ancora contare sei giocatori assenti. Oltre ai due citati, restano ai box Lirola, Lovric, Bernede e ovviamente Serdar.

Domani alle 15 la sfida al Bologna da parte dei gialloblu, che saranno di scena allo stadio Dall'Ara: di seguito la lista dei giocatori convocati per il match.

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.

Difensori: Oyegoke, Frese, Edmundsson, Valentini, Bradaric, Nelsson, Belghali, Fallou.

Centrocampisti: Suslov, Gagliardini, Harroui, Akpa-Akpro, Niasse, Al-Musrati.

Attaccanti: Sarr, Orban Bowie, Mosquera, Isaac.