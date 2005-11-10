Dalla Germania: anche la Fiorentina in corsa per il difensore Neumann del Birmingham
Niccolò Righi
La Fiorentina continua a muoversi sul mercato in vista della finestra invernale, con l'obiettivo di individuare nuovi rinforzi per il reparto arretrato. La dirigenza viola sta valutando diverse opportunità anche all'estero e tra i profili finiti sotto osservazione figura quello di Phil Neumann, difensore centrale tedesco attualmente in forza al Birmingham City, protagonista in Championship, dove la sua squadra occupa le prime posizioni della classifica.
Nottingham Forest e viola sulle tracce del tedesco
A rilanciare l'indiscrezione è Sky Sport DE, secondo cui il classe 1997 avrebbe attirato l'attenzione di più società. Oltre alla Fiorentina, infatti, anche il Nottingham Forest avrebbe manifestato interesse per il giocatore. La concorrenza inglese potrebbe dunque rappresentare un ostacolo per il club toscano, chiamato a valutare attentamente la fattibilità dell'operazione.