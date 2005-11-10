Elezioni FIGC, la Federcalcio si costituisce contro Galliani. Con i ricorsi di Miele non l'aveva fatto

La FIGC si costituisce in giudizio contro il ricorso di Adriano Galliani. La scelta della Federcalcio, maturata oggi, segna una differenza rispetto a quanto avvenuto nei mesi scorsi, in occasione dei ricorsi presentati dall'avvocato Renato Miele contro la mancata ammissione della propria candidatura e la regolarità di quelle di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. In quelle circostanze, infatti, la Federazione aveva scelto di non costituirsi, lasciando che fossero gli organi di giustizia sportiva a pronunciarsi senza presentare proprie difese. Oggi, invece, ha deciso di intervenire nel procedimento davanti al Tribunale Federale Nazionale.

Il precedente dei ricorsi di Miele

La differenza emerge anche dalla lettura delle decisioni della giustizia federale. Nella pronuncia dell'8 giugno 2026, con cui il TFN dichiarò il ricorso di Miele in parte infondato e in parte inammissibile, si legge testualmente: "Nel procedimento non si sono costituiti la FIGC, il Dott. Giovanni Malagò ed il Dott. Giancarlo Abete". Lo stesso avvenne in secondo grado. La Corte Federale d'Appello, nella decisione del 18 giugno, precisò infatti che "Come in primo grado, gli intimati non si sono costituiti in giudizio per resistere al reclamo". Due precedenti nei quali, pur essendo direttamente chiamata in causa, la Federcalcio non aveva ritenuto di intervenire a difesa dei propri provvedimenti.

La situazione attuale presenta alcune differenze, a cominciare dall'oggetto del ricorso. Galliani contesta la legittimità della commissione elettorale istituita il 2 novembre dal commissario straordinario Giovanni Malagò, al tempo stesso suo avversario alle elezioni del 14 dicembre. Non si tratta quindi, almeno per il momento, di un'impugnazione contro l'ammissione di una candidatura (che potrebbe arrivare se approvata), ma contro l'organo chiamato a verificarne i requisiti. La costituzione in giudizio della FIGC può essere letta come la volontà di difendere la legittimità di una scelta compiuta dall'attuale gestione commissariale, anche se a livello di opportunità lascia parecchie perplessità (e il CONI vigila). Sul piano formale, non equivale a un sostegno alla candidatura di Malagò, ma la diversità di comportamento rispetto ai procedimenti promossi da Miele è evidente. E assume un significato politico.