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Il Torino come modello, il Sassuolo come nuova sfida: D'Aversa chiamato a invertire la rotta

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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:15Serie A
10.11.2026 12:15Serie A
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Dalle due promozioni con il Parma alla svolta granata nella scorsa stagione: il Sassuolo si affida all'esperienza di D'Aversa per ripartire.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Manca solo l'ufficialità, poi Roberto D'Aversa potrà iniziare la sua nuova esperienza in Serie A, questa volta sulla panchina del Sassuolo. L'obiettivo del tecnico nato a Stoccarda è chiaro, risollevare i neroverdi dopo l'esonero di Alberto Aquilani. Una scelta che, guardando anche alla recente carriera di D'Aversa, sembra essere la soluzione più giusta, visto che D'Aversa ha già dimostrato di saper intervenire in corsa in una situazione complicata. Il suo lavoro al Torino rappresenta il biglietto da visita più recente.

La svolta al Torino: 18 punti in 12 partite

Nel febbraio 2026 D'Aversa era stato chiamato dal Torino per prendere il posto di Marco Baroni. I granata arrivavano da un periodo estremamente negativo: dopo 26 giornate avevano raccolto appena 27 punti e si trovavano soltanto tre lunghezze sopra la zona retrocessione. La sconfitta per 3-0 contro il Genoa aveva convinto Urbano Cairo a cambiare guida tecnica, affidandogli un incarico fino al termine della stagione.

L'impatto è stato immediato. Il debutto contro la Lazio si è chiuso con una vittoria per 2-0 e nelle prime sei partite sono arrivati quattro successi, contro Lazio, Parma, Pisa e Verona. In questo periodo il Torino ha ritrovato anche una buona vena realizzativa, segnando 12 gol in sei incontri. La squadra è riuscita così ad allontanarsi rapidamente dalla zona calda, tornando a guardare la classifica con maggiore serenità. L'esperienza si è conclusa con un bilancio complessivo di 12 partite, cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte: 18 punti conquistati, con 19 reti realizzate e 16 subite. Numeri che raccontano una gestione positiva, soprattutto considerando le condizioni in cui D'Aversa aveva ereditato la squadra.

Dal Parma alla Serie A: una carriera costruita sul campo

Nato il 12 agosto 1975 a Stoccarda, in Germania, D'Aversa è stato un centrocampista prima di intraprendere la carriera da allenatore. Da calciatore ha iniziato il proprio percorso professionistico nel Milan, vestendo successivamente diverse maglie, tra cui quelle di Sampdoria, Pescara, Monza, Messina e Siena. Dopo il ritiro nel 2013 ha cominciato la nuova avventura alla Virtus Lanciano, prima come direttore tecnico e poi direttamente in panchina. La svolta arriva nel 2016 con la chiamata del Parma. Qui D'Aversa costruisce la parte più importante del proprio curriculum: nel giro di due stagioni accompagna gli emiliani dalla Serie C alla Serie A, conquistando due promozioni consecutive. Una volta raggiunta la massima categoria, ottiene anche due salvezze, chiudendo rispettivamente al quattordicesimo e all'undicesimo posto. Dopo i Ducali, D'Aversa ha lavorato con Sampdoria, Lecce ed Empoli, fino ad arrivare all'esperienza decisamente positiva con il Torino.

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