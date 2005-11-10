Ronaldinho torna in campo. Oddo: "Ha ancora qualità, ma fatico a pensare che sarà uno spettacolo"

Cresce l'attesa, undici anni dopo l'ultima volta, di rivedere Ronaldinho in campo: il momento è però sempre più vicino, perché domenica il brasiliano farà il suo esordio con la maglia del Ravenna, in occasione del match contro il Forlì, valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie C, Girone B.

E il ritorno in campo di Dinho, è stato uno dei temi che ha toccato Massimo Oddo - suo compagno di squadra al Milan - nell'intervista rilasciata in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Sinceramente pensavo fosse una trovata pubblicitaria, poi l'ho visto domenica a Zurigo in una gara delle Legend e gli ho chiesto se fosse tutto vero. Mi ha detto di sì, forse giocherà, ma non so per quanto! (ride, ndr) Non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe, a livello fisico non so quanto sia pronto, anche per età biologica, giocherà probabilmente da fermo, ma è chiaro che la qualità sopraffina è rimasta. Però giocare in C non sarà facile, li servono corsa e gamba, non vorrei essere nei panni di Mandorlini che dovrà fare scelte su come impiegarlo. Il Ravenna, alla fine, lotta per vincere il campionato. A ogni modo, a livello mediatico è una situazione importantissima, fatico a pensare che sarà uno spettacolo, ma ci sarà sicuramente la caccia al biglietto".