Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due squalificati. Una giornata anche a Juric
Simone Bernabei
Il Giudice Sportivo ha annunciato le proprie decisioni in merito all'11^ giornata di Serie A.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NDIAYE Abdoulaye Niakhate (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRACAGLIA Gabriele (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)
DELPRATO Enrico (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
FAZZINI Jacopo (Cagliari)
SECONDA SANZIONE
OULAÏ Christ Ravynel Inao (Fiorentina)
RABIOT Adrien (Milan)
PRIMA SANZIONE
KOLO MUANI Randal (Juventus)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
TROILO Mariano Emir (Parma)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
COLOMBO Leonardo (Monza)
DA SILVA FIGUEIREDO FREITAS José Pedro (Cagliari)
DOS SANTOS LOURENÇO DA SILVA Éderson José (Atalanta)
KOUADIO Nda Konan Bienvenu Ange Eddy (Monza)
SECONDA SANZIONE
EHIZIBUE Kingsley Osezele (Genoa)
GILA FUENTES Mario (Milan)
MALEH Youssef (Lecce)
MARCANDALLI Alessandro (Genoa)
OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri (Frosinone)
VERGARA Antonio (Napoli)
PRIMA SANZIONE
AHMED FATAH Amar Abdirahman (Lecce)
CABAL MURILLO Juan David (Juventus)
CASALE Nicolò (Bologna)
COLPANI Andrea (Monza)
DIAWARA Sankhoun (Milan)
GILMOUR Billy Clifford (Napoli)
GRANDU Nicola (Cagliari)
LANG Noa Noell (Napoli)
MAZZOCCHI Pasquale (Venezia)
MONTERISI Ilario (Frosinone)
PALMA Matteo (Udinese)
PEDRAZA SAG Alfonso (Lazio)
ROMERO Jose David (Parma)
SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus)
VITIK Martin (Bologna)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
CARBONI Andrea (Monza)
ESPOSITO Francesco Pio (Inter)
PULISIC Christian Mate (Milan)
PRIMA SANZIONE
DE KETELAERE Charles (Atalanta)
ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMONIZIONE
JURIĆ Ivan (Monza): (Terza sanzione); per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'allenatore in seconda della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BATISTA FERRO DOS SA Emanuel Jose (Milan): per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.
IANNI Marco (Atalanta): per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SCARPI Alessio (Genoa): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONITI
PRIMA SANZIONE
DOMENICHINI Marco (Juventus)
MEDICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MAZZONI Stefano (Milan): per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.
OPERATORI SANITARI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MANTOVANI Diego (Milan): per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.