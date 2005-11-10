Serie B, giudice sportivo: fermati due calciatori per un turno. E con loro l'allenatore dell'Entella

Archiviata l'11ª giornata del campionato di Serie B, quella che precede la seconda sosta Nazionali della stagione, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, che non hanno avuto particolari risvolti negativi, considerando che sono solo due gli squalificati: fermati per un turno Andrea Tiritiello della Virtus Entella e Aljosa Vasic del Sudtirol, entrambi con la motivazione dell'"essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco".

Sul fronte allenatori, c'è lo stop per Chiappella.

Passando ai tecnici, ma rimanendo in casa Virtus Entella, sanzionato con una giornata l'allenatore Andrea Chiappella "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, contestato con veemenza alcune decisioni arbitrali".

Ci sono poi altri allenatori, ma non primi allenatori fermati con il medesimo stop. Si tratta di Matteo Della Bartolomea della Carrarese ("per avere, al 15° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale), Demetrio Greco del Mantova ("per avere, al 10° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale" e Giuseppe Padovano del Padova ("per avere, al 19° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale).

Multate cinque società.

Il derby tra Benevento e Avellino, oltre a un punto a testa, ha portato ai due club anche un'ammenda di € 4.000,00, mentre di 3.000,00 è quella inflitta alla Sampdoria. Multate anche Catanzaro e Vicenza, entrambe con € 2.000,00.