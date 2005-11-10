Como, Ludi: "Liberali straordinario. Mercato di gennaio? Sappiamo come completare la rosa"

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato a Sky Sport dal Social Football Summit, partendo da Mattia Liberali e dalla sua convocazione in Nazionale: “Mattia è un ragazzo straordinario. Parto sempre da quello che rappresenta per me il ragazzo, prima ancora del giocatore. È un giovane calciatore con un approccio straordinario, un talento fantastico, ma non è arrogante, non è presuntuoso. È super positivo, super aperto ad apprendere e a imparare tanto. Quindi secondo me la convocazione è molto meritata e mi auguro che sia la prima di tante”.

Vogliamo ricordare anche il suo arrivo al Como. C'era un duello mica da poco tra il Como e il Milan, ma alla fine ha scelto il progetto del Como, ha scelto voi.

“Non lo so, questo lo avete raccontato voi. Il mio duello era con gli agenti, la negoziazione era con gli agenti. Non possiamo controllare quello che fanno gli altri club, possiamo controllare quello che possiamo offrire noi. Il progetto di crescita economica e soprattutto il progetto tecnico su Mattia erano molto rilevanti. È stato molto attrattivo per lui, per gli agenti e per tutte le persone che lo hanno consigliato. Siamo contenti di averlo con noi, perché è un italiano di grande talento, funzionale al gioco di Fabregas, e sappiamo che sarà un grande calciatore per il Como”.

Due domande su Liberali. La prima: è stata una richiesta specifica di Fabregas oppure un'intuizione sua e della società? La seconda riguarda la crescita fisica del ragazzo: sembra molto migliorato nella presenza in campo. Cosa ne pensa?

“La prima domanda mi incuriosisce, perché viene sempre posta questa sorta di contrapposizione tra chi abbia scelto un giocatore e chi un altro. La verità è che a Como funzioniamo molto bene proprio perché c'è grandissima condivisione. È normale che la condivisione con Cesc sia fondamentale. Il fatto che Mattia fosse italiano è stata una delle componenti, ma non quella principale. La determinante principale è stata il fatto che fosse un giocatore tecnico, giovane, con margini di evoluzione e che potesse essere funzionale. Rispetto alla sua crescita fisica, condivido pienamente. La Serie A ti porta a crescere velocemente, ma anche allenarti con compagni di un livello fisico diverso ti permette di sviluppare più forza, più energia e più intensità. Era un aspetto che speravamo potesse colmare presto e lo ha fatto”.

Fabregas nei mesi scorsi ha detto più volte che, per il momento, non si fidava troppo dei giovani italiani perché non li riteneva ancora pronti per il suo calcio. Se Liberali fosse stata una richiesta specifica di Fabregas, rappresenterebbe una piccola inversione di tendenza, una novità.

“Il tema dei giovani italiani è che a volte si fa fatica con alcuni giocatori che hanno già disputato delle partite, perché riteniamo che non siano ancora completamente indirizzati rispetto alla nostra metodologia. Mattia, invece, ha fatto qualcosa di straordinario. Siamo contenti di questa operazione. È un po' simile a quella di Diao: due giocatori dei quali abbiamo saputo intuire la funzionalità rispetto al nostro gioco e che abbiamo portato qui. Il fatto che Mattia fosse italiano è stato un plus importante”.

A proposito di Diao, come stanno gli infortunati? Non soltanto lui, ma anche Kean. Qualcuno potrebbe tornare a disposizione già per la prossima partita?

“È sempre difficile fare ipotesi realistiche. Sicuramente stanno molto meglio. La sosta finalmente ci dà un po' di respiro, perché dobbiamo recuperare alcuni giocatori. Però dobbiamo dare loro il tempo necessario, visto che si è trattato anche di infortuni particolari. Devono recuperare completamente, sentirsi bene e tornare a essere i giocatori che conosciamo”.

Il mercato di gennaio è ormai vicino: quanti acquisti dobbiamo aspettarci?

“Siamo molto soddisfatti della rosa. È normale che non possiamo prevedere gli infortuni e non possiamo costruire un mercato in funzione di eventuali problemi fisici. Sappiamo forse dove questa squadra possa essere completata, non dico migliorata. Sicuramente non lo dirò in questa sede, però non faremo tanto. Anzi, mi auguro di non fare tanto, perché sarebbe anche un segnale di equilibrio e stabilità. Vogliamo valorizzare i giocatori che stanno facendo così bene e continuare sul binario che abbiamo intrapreso”.

Un'ultima domanda su Riccardo Cassano. Fabregas ha utilizzato parole sorprendenti nei suoi confronti. Lei che cosa ne pensa?

“Condivido le parole di Cesc, per quello che può contare il mio giudizio. Faccio grandi complimenti al commissario tecnico, perché anche recentemente ha detto che è un regista, forse uno dei pochi giovani che ha visto nel panorama calcistico italiano con determinate caratteristiche. Ed è il motivo per cui Cesc lo ha aggregato così presto alla prima squadra. Si allena con la prima squadra e gioca anche in Primavera, facendo bene. Questo perché ha il calcio in testa. È molto più spagnolo nella metodologia, muove la palla velocemente, vede il gioco prima. Avere un commissario tecnico che possiede questo tipo di intuizione e di visione fa ben sperare”.